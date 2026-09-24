Министър Георги Пеев: Полигоните за отговорно шофиране трябва да станат реален елемент от реформата за пътна безопасност

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев се срещна с Николай Попов от гражданско движение „Сияние“ и Владимир Кулев, сертифициран инструктор по безопасно шофиране. В рамките на срещата бяха обсъдени реализацията на реформата за пътна безопасност и конкретните стъпки за създаване на система от полигони за отговорно шофиране.

„Необходимо е да преминем от разнопосочни инициативи към конкретни и устойчиви действия. Започваме работа по законодателните промени, но е важно този процес да бъде широко комуникиран и да има ясна последователност“, заяви министър Георги Пеев.

По думите му трябва да бъде изработена конкретна стратегия за полигоните за безопасно шофиране, която да обхваща тяхното проектиране, финансиране и управление, както и да определи необходимия им брой и регионалното им разпределение. Предвижда се и преходен период, който да позволи системата да бъде въведена поетапно.

„Нашата идея е първо да създадем един пилотен, типизиран полигон, който да отговаря на ясни стандарти и изисквания. След като моделът бъде тестван и усъвършенстван, той може да бъде приложен и на други места в страната“, посочи министърът.

Георги Пеев подчерта необходимостта от по-активното включване на автоинструкторите в разработването на учебните материали и методиката за обучение. Според него фокусът трябва да бъде поставен не само върху познаването на правилата за движение, а върху изграждането на реални умения и способности за безопасно поведение на пътя. По време на срещата Николай Попов изрази подкрепа за предприемането на конкретни действия и заяви готовност да подпомогне процеса с експертиза и с лична ангажираност. „Трябва да стигнем до реална промяна в поведението и подготовката на водачите – преди последствията да стигнат до нечие семейство“, подчерта той.

Владимир Кулев представи от професионална гледна точка предложения, свързани с практическото обучение на водачите и възможностите за използване на полигоните като част от цялостната система за превенция на пътнотранспортния травматизъм. Общо беше мнението, че реформата за пътна безопасност трябва да се реализира с конкретни, измерими и последователни действия, като в процеса бъдат включени както институциите, така и професионалната общност и гражданските организации.