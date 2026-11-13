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Обявиха нова защитена местност край Димитровград

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Територията „Райновска гора“ е с площ близо 1700 дка и ще опазва редки птици, влечуги и природни местообитания

обявиха нова защитена местност димитровград
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Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова издаде заповед за обявяване на нова защитена местност – „Райновска гора“. Тя се намира в землището на село Райново, община Димитровград, област Хасково, и обхваща площ от 1699,569 дка.

Целта е да бъдат опазени местообитанията на редки и защитени видове птици, земноводни и влечуги, както и ценни природни местообитания, включени в Червената книга на България и в Закона за биологичното разнообразие.

Сред защитените видове птици са малкият креслив орел, черната каня, папунякът, синявицата и зеленокълвачът. Районът е местообитание и на защитени влечуги и земноводни, сред които пепелянката, пъстрият смок, шипобедрената и шипоопашатата костенурка и гребенестият тритон.

В границите на местността се забраняват дейности, които могат да увредят или унищожат защитените видове и местообитания. Сред ограниченията са строителството, сечите, промяната на видовия състав на горските насаждения, добивът на подземни богатства и инертни материали, замърсяването с отпадъци и паленето на огън.

Обявяването на защитената територия е резултат от сътрудничеството между държавните институции и природозащитници от региона. Инициативата е на Митко Желязков, с подкрепата на Народно читалище „Марица – 2008“.

Заповедта предстои да бъде обнародвана в Държавен вестник.

Снимки: Митко Желязков и Богдан Боев

#редки видове #защитена местност #Димитровград

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