Когато океанът поглъща домовете: Десетки села на Фиджи са заплашени от принудително изселване

COP31 започна в понеделник в Анталия, Турция, с преговори, ръководени от Австралия. Тихоокеанските държави се надяват да бъдат в центъра на обсъжданията след подготвителната среща (pre-COP), която се проведе във Фиджи през октомври.

Архипелагът Фиджи и неговите над 330 острова, населявани от почти 940 000 души, са сред най-уязвимите държави спрямо климатичните промени – покачване на морското равнище, наводнения и все по-интензивни циклони.

От 2018 г. насам Фиджи разполага с официална нормативна рамка и специален фонд за преместването на най-уязвимите общности – мярка от последна инстанция за адаптиране към климатичните промени, която обаче среща редица предизвикателства.

В сърцето на Тихия океан се намира островчето Кома с неговите близо 200 жители – място, на което ежедневието е в състояние на несигурност. Всяка година старейшината на селото Ситивени Вакатабалала наблюдава как площта на острова му намалява. Преди петнадесет години тук все още е имало плаж с бял пясък, а водата е спирала до нивото на мангровите дървета. Днес ерозията, засилена от климатичните промени, води до все по-интензивни бури и проливни дъждове.

Повишаването на температурата на океана застрашава и основния поминък на тази рибарска общност:

„Наистина е трудно да се намери риба сега в сравнение с преди.“

Кома е сред населените места, които правителството на Фиджи планира да премести приоритетно. Засега обаче мнозинството от жителите избират да останат, въпреки че при висок прилив водата вече навлиза дори в местното гробище:

„Би било много болезнено да си тръгнем, да напуснем земята си. Тук почиват нашите предци. Това е свято място за нас.“

В планинските части на страната една общност решава да напусне дома си преди десет години. От старото село Тукураки днес са останали само руини. През 2012 г. свлачище погребва цяло четиричленно семейство и селото е преместено на няколко километра разстояние. Дванадесетте семейства получават нови домове от правителството по проект на обща стойност 240 000 евро, финансиран частично с международна помощ. Съседният клан, който първоначално се е съгласил да отстъпи терена, обаче днес ограничава земеделската дейност в ущърб на новодошлите:

„Трудно е да обработваме земята и да изхранваме семействата си. Страхувам се, че с времето децата ни ще ни обвиняват, че сме ги довели тук.“

Властите във Фиджи подчертават, че подобни премествания се прилагат единствено като крайна мярка. Нужен е и отговор в световен мащаб, смята климатичен активист, участвал в подготвителните срещи за климатичната конференция:

„Прагът от 1,5 градуса не подлежи на договаряне. Всяка десета от градуса отгоре означава сериозни последици за нас в Тихоокеанския регион. Нашите правителства трябва да бъдат амбициозни и да изправят най-големите замърсители пред тяхната отговорност.“

От 2014 г. насам шест населени места във Фиджи вече са били преместени, а още около петдесет ще трябва да бъдат изселени през следващите години.