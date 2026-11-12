Близките на петима загинали в катастрофата на АМ „Тракия“ ще получат финансова помощ от община Сливен
По 2000 евро финансова подкрепа от общинския бюджет на Сливен ще получат близките на петима загинали в тежките верижни катастрофи на магистрала „Тракия", които станаха край Ямбол на 10 ноември сутринта. Това реши Общинският съвет в Сливен на днешното си заседание.
- Наталия Ефремова: До броени дни ще изплатим помощта от 8000 евро на семействата на загиналите на АМ „Тракия“
Предложението за отпускане на еднократна финансова помощ беше внесено от кмета на Сливен Стефан Радев. Четирима от загиналите в деня на катастрофата са от сливенското село Самуилово, а починалият днес 50-годишен мъж в болница „Д-р Иван Селимински" е от Сливен, каза кметът пред журналисти след заседанието.
„Това е голяма трагедия за нашата община. Затова и предложихме на Общинския съвет да отпусне тази помощ, за да покажем още веднъж съпричастността си като хора и като общност към загубата на близките", коментира кметът на Сливен Стефан Радев.
Двете верижни катастрофи между 86 превозни средства станаха на 10 ноември, около 7:00 ч. сутринта при гъста мъгла на магистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“, близо до Ямбол. Жертвите са 12, като 11 загинаха в деня на инцидента, а днес издъхна в болница още един човек от тежко пострадалите. Разследването на тежкия инцидент продължава от Националната следствена служба. В болници в Ямбол, Сливен, Бургас и София бяха приети 51 ранени, а 35-ма от тях остават хоспитализирани към момента.