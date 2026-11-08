Заради изказване на Мбапе: Мачове от Ла Лига са спрени в Китай

Вълна от недоволство в Китай след коментар на футболния национал на Франция Килиан Мбапе за покойния лидер Мао Дзедун. Стигна се до официални извинения. Какво означава това за звездата на Реал Мадрид?

„Някакъв тип, мисля че е китайски диктатор“ – така футболната звезда Килиан Мбапе се изказа по адрес на Мао Дзедун – бивш председател на Китайската комунистическа партия, който до голяма степен е възприеман като баща на съвременен Китай. Ликът му присъства на всички банкноти в страната, а портретът му до днес е на знаковия пекински площад Тянанмън. Много китайски компании скъсаха с футболната звезда, въпреки официално извинение от Мбапе. А китайската държавна телевизия свали мачове на Реал Мадрид от програмата си.

Ли Шънгуан, футболен фен: „Бях фен на Реал Мадрид и наистина харесвах Килиан Мбапе. Но има линия, която не трябва да се прекрачва. Действията на Мбапе не може да се изтрият просто с кратко извинение, защото Мао Дзедун означава много за нас. Чужденците не разбират колко е важен той за китайския народ, нито пък мястото, което има в сърцата ни.“

Извинения последваха и от Реал Мадрид както и от професионалната футболна лига на Испания „Ла Лига“. Китайският министър на външните работи заяви, че приема на сериозно извинението на Мбапе. Анализатори коментират обаче, че щетите върху репутацията на футболиста ще му костват цяло състояние, тъй като за много спортисти китайският пазар е основен източник на доходи от реклама.

Марк Дрейър, спортен анализатор: „Тази ситуация донякъде беше изкуствено раздута. Заглавията, които обиколиха ефира бяха „Мбапе обиди Китай“. В действителност не беше така, ако видите видеото, в което той се надсмиваше на нечия шега по негов адрес. Беше невинно. Но просто така се представи в Китай. Заради цензурата хората не знаят какво точно е казано, а всички нюанси и целият контекст се губят след публикуването на първите заглавия.“

Става дума за коментар на Мбапе в спортно предаване по повод онлайн изображения, на които е представен като диктатор. Капитанът на френския национален тим си навлече сравнението заради силно присъствие на терена - включително привидни „опити за командване" на съдийския състав по време на срещи от Мондиала.