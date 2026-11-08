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Силно земетресение разтърси Централна Япония, над 20 души са ранени (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:55 мин.
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земетресение - сеизмограф
Снимка: илюстративна
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Земетресение с магнитуд 5,7 разтърси Централна Япония рано тази сутрин. Най-малко 22-ма души са ранени, предаде Асошиейтед прес. Местни медии съобщават за изпочупени витрини на магазини, уплашени хора, излезли на улиците.

По данни на Японската метеорологична служба земетресението е било с магнитуд 5,7, докато според Геоложкия институт на САЩ силата е била малко по-ниска– 5,5. Съобщава се и за по-слаби вторични трусове.

Земетресението е регистрирано в 01:04 ч. местно време, като епицентърът е бил на дълбочина около 40 километра в префектура Шидзуока. Трусът е засегнал и съседните префектури Яманаши, Гифу и Айчи, където има около 20 ранени. Японски телевизии излъчиха кадри, на които се виждат разбити витрини на магазини и стъкла по улиците. Според официалните сеизмични оценки земетресението е било усетено най-силно в Айчи.

Японската метеорологична служба предупреди гражданите да се подготвят за нови потенциално силни земетресения в близките дни.

"Моля, бъдете нащрек за кални свлачища, падащи камъни и последствия от евентуални валежи", заяви пред журналисти сеизмологът Аятака Ебита. Той добави, че към момента не е забелязана никаква видима промяна, свързана с плочата при падината Нанкай, където според учените има риск от мегаземетресение.

снимки: БТА

Високоскоростните влакове "Шинкансен" се движат с по-ниска скорост в засегнатите от земетресението райони. Японската метеорологична служба увери, че няма опасност от цунами.

#силно земетресение #земетресение в Япония

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