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Учени откриха едни от последните почти незасегнати океански екосистеми в света

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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учени откриха едни последните почти незасегнати океански екосистеми света
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Два отдалечени коралови атола в Маршаловите острови в Тихия океан са сред последните добре запазени океански екосистеми в света, предаде Синхуа, позовавайки се на резултатите от международно научно изследване.

Атолите Бикар и Бокак, разположени в най-северната част на архипелага, са съответно на около 116 и 385 километра от най-близкия населен атол. Според учените те са сред малкото места, останали на практика незасегнати от човешката дейност. Научна експедиция през 2023 г. установи там големи колонии от морски птици, естествена растителност, места за гнездене на морски костенурки и богато разнообразие от риби. Край атола Бокак бяха открити и обширни коралови рифове, както и слабо проучени дълбоководни местообитания.

Изследователи от САЩ, Маршаловите острови и Австралия са идентифицирали 15 колонии от морски птици и са регистрирали най-малко 266 групи рифови риби, 138 групи риби, обитаващи по-големи дълбочини, и 79 групи дълбоководни риби. Сред последните са и два вида, които може да се окажат непознати досега на науката.

Резултатите от проучването са публикувани в научното списание Frontiers in Marine Science. Според авторите те осигуряват важна отправна точка за оценка на състоянието на екосистемите в района – от сушата и крайбрежните води до дълбините на океана.

Въз основа на научната оценка Маршаловите острови обявиха създаването на морски резерват с площ от около 48 000 квадратни километра около двата атола, като това е първият национален морски резерват от този вид в страната, уточнява още Синхуа.

#океански екосистеми #екосистеми

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