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Бронирано земноводно е обитавало моретата преди милиони години: Откриха фосили в Китай

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Снимка: Университетът в Гуейджоу / Чън Кън - Визуализация на Gerrothorax maritimus
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Преди 237 милиона години в праисторическите морета на територията на днешен Китай е живял хищник, за чието съществуване учените досега не са подозирали. Палеонтолози го описват в научното списание Nature и установяват, че той притежава напълно уникални еволюционни адаптации.

Съществото приличало на брониран саламандър, било дълго около 75 сантиметра и обитавало морското дъно. Там дебнело плячката си, която засмуквало с огромната си уста. Новооткритият вид получава името Gerrothorax maritimus, което може да се преведе като „морски брониран гръден кош“. След подробен анализ на фосилите му учените установили, че вероятно става дума за първото известно земноводно, приспособило се към целогодишен живот в солена морска вода.

Жаба в солена вода

Нито един от съвременните видове земноводни не живее постоянно в морска вода, въпреки че представителите на този клас са около осем хиляди. Те са изключително чувствителни към високата концентрация на сол, която нарушава водния баланс в организма им. Същото вероятно е важало и в миналото – досега липсват доказателства праисторически земноводни да са обитавали солени басейни.

Gerrothorax обаче се оказва забележително изключение. Учените разполагат с информация за това същество благодарение на два скелета, открити в Югозападен Китай. Макар да са намерени преди време, те едва сега са попаднали за задълбочен анализ в ръцете на специалистите. Днес мястото на откритието се намира във вътрешността на сушата, но в миналото там е имало море. За това свидетелстват както геоложките данни, така и други анализи.

Основното доказателство е съотношението на изотопите на стронция във фосилите, което съответства много точно както на възрастта на находките, така и на характеристиките на древната морска среда. Според авторите на изследването това напълно изключва възможността хищникът да е загинал на друго място, а костите му впоследствие случайно да са попаднали в морето.

„Тези кости са израснали в морето“, категорични са изследователите.

Еволюционното предимство на бронята

Съвременните земноводни, както и техните праисторически предшественици, имат чувствителна, мека и пропусклива кожа. Тя им позволява да се приспособяват към живота както на сушата, така и във водата, но същевременно е изключително уязвима към солта. Дори краткотрайното излагане на солена вода се понася само от шепа видове земноводни, сред които е например ракоядната жаба.

Gerrothorax успявал да преодолее тези физиологични ограничения благодарение на своята телесна броня. Тя не само го предпазвала от по-едри хищници, но и защитавала чувствителната му кожа от агресивното влияние на солта. Бронята имала и още една важна механична функция – осигурявала необходимата стабилност на праисторическото животно на динамичното морско дъно.

За съжаление, меките части на тялото му не са се запазили във фосилно състояние. Затова все още не е напълно ясно дали то е разполагало с допълнителни вътрешни приспособления, които са му помагали да оцелява в солена среда. Палеонтолозите се надяват в бъдеще да открият още фосили от този вид, които да разкрит пълната картина за начина му на живот.

Статия, написана от Tomáš Karlík (CT), първоначално публикувана на 8 ноември 2026 г.

#фосили в Китай

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