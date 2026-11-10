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Показват в изложба....микробите, открити при реставрацията на "Нощна стража" на Рембранд

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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изложиха шедьовър рембранд реконструкция снимки
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Стафилококи, Микрококус лутеус и други... тези микроби не са открити в каналите на Амстердам, а върху повърхността на картината „Нощна стража" - емблематично произведение на Рембранд. Сега нова изложба дава възможност на посетителите да се „запознаят" с тях, предаде АФП.

С цел да събуди любопитството на публиката към невидимия живот, който ги заобикаля, лабораторията на музея „Артис-Микропия" (Artis-Micropia) е обединила усилията си с реставраторите на картини от „Райксмузеум". Изложбата разкрива микроскопичния свят, който обитава шедьовъра на Рембранд.

Бактериите, изолирани от проби, взимани в продължение на шест месеца от около шестдесет места по картината и впоследствие отгледани в колонии, са изложени в петриеви чаши до репродукция в естествена големина на емблематичната творба.

„Открихме изобилие от микроби, които се срещат много често, например върху човешката кожа или в почвата", казва пред АФП Елин ван Блоис, микробиолог в „Артис-Микропия".

Ван Блоис казва, че микробите, присъстващи върху картината, не са вредни за произведението на изкуството. По думите ѝ обаче е невъзможно да се определи дали някои от тези микроорганизми датират от епохата на великия нидерландски майстор.

Резултатите от изследването са не по-малко интригуващи, тъй като на място, където лакът е бил отстранен от картината с цел реставрация, учените са открили микробактерия от вида Saccharophyllum, която се среща често в район, където се намира захарна рафинерия в Япония. Това е истинска загадка за Елин ван Блоис.

„Това ще ме занимава години наред. Виждате ли в какво се състои красотата на науката - задаваш един въпрос и в замяна получаваш сто други", казва още изследователката.

Тази изложба е част от по-широката инициатива „Операция „Нощна стража" - мащабен проект за изследване и реставрация на шедьовъра, която се провежда от 2019 г. пред погледите на посетителите на „Райксмузеум", в специално проектирана за целта остъклена зала.

„Благодарение на този вид сътрудничества разширяваме хоризонтите си и започваме да си задаваме въпроси от друго естество", отбелязва Катриен Кеуне от „Райксмузеум". „Знанията, които придобиваме, можем да приложим и към други картини", допълва тя.

Изложбата ще бъде отворена за посетители от утре, 11 ноември. През следващите месеци ще бъдат взети и други проби, които постепенно ще обогатяват експозицията.

#изложба на микроби #"Нощна стража" #Амстердам #реставрация

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