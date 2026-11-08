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Бяла алпака се роди в зоокът край язовир Кърджали (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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бяла алпака роди зоокът язовир кърджали снимки
Снимка: БТА
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В зоокът Боровица край язовир Кърджали в Източните Родопи се роди бебе алпака. Малкото е само на дни и носи името Бамби. То е първото бебе алпака в родопския зоокът, където майка му Мока и останалите три алпаки живеят от месеци заедно с други видове животни.

Бамби се е появила на бял свят в проливен дъжд и, макар очаквана, появата на малкото е предизвикала много емоции, разказва стопанинът на животните Мехмед Хайрула.

Мъжът споделя, че гледа алпаките от няколко месеца. Решил да ги купи, за да привлича посетители в семейния хотел на брега на язовира. Но като човек без опит, първите две животни купил чрез обява в интернет от Ловешко, избирайки ги по цвят – черна и бяла и в последствие разбрал, че не е закупил двойка, а два мъжки екземпляра. Случайно разбира, че в съседната община Момчилград се продават аплаки и така купува женските Лате и Мока, която очаквала бебе през ноември.

Днес, едва на няколко дни, малката Бамби вече тича с останалите алпаки от групата. Стопанинът им споделя, че в отглеждането те не се различават от овцете и козите. Убеден е, че се адаптират добре в Родопите, макар родината им да е Южна Америка. Издръжливи са, вълната им е много специфична и сигурно ги пази и от високи температури и от ниски, казва Мехмед Хайрула.

След първото бебе алпака, малкото стадо от зоокът Боровица предстои отново да се увеличи, защото и втората женска – Лате също очаква малко. А стопанинът им е категоричен, че ще отглежда животни от вида и се надява да бъде наследен.

снимки: БТА

#бебе алпака #язовир Кърджали #зоокът

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