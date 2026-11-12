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ТЕЖКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

Пострадали от катастрофите на "Тракия" са настанени за лечение в три областни болници

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Деница Торньова
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Равносметката след тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия" е 11 загинали, както и 51 души са настанени в лечебни заведения след произшествието. Тежко пострадали са 13 човека. В първите часове след инцидента е била получена предварителна информация за 12 загинали. В хода на разчистването и огледите на мястото е установено че загиналите са с един по-малко, тоест 11. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването на официалната си страница в 17.00 часа. Участъкът от магистралата остава затворен за да се осигури възможност на разследващите органи да работят на място, а част от колите камионите и цистерните да бъдат изтеглени.

Пострадали от катастрофата на магистралата са настанени за лечение в три областни болници. Два от най-тежките случаи са в Бургас. В болница „Сърце и мозък“ се борят за живота на румънски гражданин и млад лекар-инфекционист.

проф. Асен Балтов, болница „Сърце и мозък“ - Бургас: "Докато не видим нещата, винаги са с опасност за живота, особено след такъв инцидент. Много лоши са били атмосферните условия, имало е заледяване, много гъста мъгла. Аз такъв инцидент не съм виждал в живота си."

19 от пострадалите от катастрофата на магистрала "Тракия" са приети в областната болница в Сливен. Двама от тях, които са били с най-тежки травми, са оперирани по спешност.

Васислав Петров, изпълнителен директор МБАЛ "Иван Селимски", Сливен: "Най-тежкото е състоянието на двама болни в реанимация, които вече са оперирани. В момента се оперира един в неврохирургия. Засега са стабилни. Не мога да кажа, че нямат опасност за живота."

15 човека с различни наранявания са преминали през спешния център на болницата в Ямбол. Заради липсата на неврологично отделение в болницата там двама са транспортирани още сутринта в Бургас, един е пренасочен към Сливен, а един е починал от травмите си.

д-р Валентин Вълчев, заместник-директор на МБАЛ "Свети Пантелеймон" - Ямбол: "Осем остават на лечение в нашето лечебно заведение. Една част от тях са в тежко, но стабилно състояние , а за другата част, които са в ортопедичното отделение е стабилно."

Най-много от пострадалите в катастрофата са били транспортирани в Сливен, общо 33-, в Ямбол – 11, а в Бургас - 7, съобщи здравния министър Катя Ивкова.

Катя Ивкова, министър на здравеопазването: "До момента като тежко пострадали са ми докладвали 13 пациента, един от тях е в доста тежка операция в една от болниците в Бургас. Имаме няколко пациенти - румънски граждани, за тях се полагат грижи. Не са тежко пострадали поне по информацията която имам аз."

От Ямбол премиерът Румен Радев потвърди, че военните имат готовност при необходимост да транспортират пострадали към столицата.

Румен Радев, министър-председател: "Ако има пациенти в критично състояние "Спартанът" е още на "Безмер" с екипите на Военномедицинска академия, така че да бъдат транспортирани по най-бързия начин в София. Засега и в Сливен, и в Ямбол това, което казват е, че те са си свършили работата за тази стабилизация и към момента няма такава нужда, което означава че тук екипите работят изключително професионално."

Министерството на здравеопазването отвори гореща телефонна линия, на която гражданите могат да потърсят информация къде са настанени техни роднини и близки, пострадали в катастрофата.

#тежка катастрофа на АМ Тракия #катастрофа #загинали

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