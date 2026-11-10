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11 станаха жертвите при тежката катастрофа край Зимница, утре е ден на траур

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верижна катастрофа магистрала тракия жертви десетки пострадали снимки
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11 души са загинали при тежката катастрофа край Зимница. Това каза премиерът Румен Радев, който дойде на мястото на инцидента. Той съобщи, че утре ще бъде обявен ден на траур в станата в памет на загиналите при тежкия инцидент.

“Днес е трагичен ден за цяла България. Тази катастрофа дотук отне живота на 12 души, десетки други са ранени и настанени в болниците в Бургас, Сливен и Ямбол, които ще посетим лично след малко с министъра на здравеопазването. Аз искам още веднъж да изкажа моите искрени съболезнования към семействата и близките на загиналите в тази катастрофа, да благодаря на всички спасителни екипи и гражданите, които се отзоваха и работиха в тази изключително тежка обстановка. Надявам се, че оттук нататък ще има стабилизиране и няма да има повече загинали. Предприели сме всички мерки не само за извозване на пострадалите до болниците, но и организирахме по най-бързия начин въздушен мост.”

Той посочи, че и двата спартана и правителствения самолет са в готовност да окажат помощ при необходимост.

“Министерският съвет ще обяви утрешният ден за ден на траур в памет на загиналите в катастрофата.”

Попитан можело ли е да бъде предотвратен инцидента, премиерът обърна внимание, че в чужбина има големи информационни табла, които предупреждават за предстоящи рискове.

“Само може да си зададете въпроса защо у нас няма такива табла. Не е въпрос само на пари, нищо, че се е крало в огромни размери от всичко. Когато говорим за строителство на български пътища и магистрали. Още чакаме резултатите от делото по “Хемус”, където парите изтекоха с чували. Но не е само въпрос на пари. Тук е въпрос на отношение към здравето и живота на гражданите. Това са неща, които могат да станат с по-малко средства. Въпрос на желание, въпрос на организация и това е, което на няколко заседание на МС, го обявихме, че ние работим по структуриране на Единен информационен център, в който цялата тази информация ще се обобщава в реално време, който ще изградим през следващата година, който ще разполага с такива табла. Най-сетне да може нашите магистрали ако не с дупките, да заприличат нашите магистрали на тези от развитите държави поне с информацията.”

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Премиерът обясни, че на място е много ниска видимостта. Той обясни, че ще бъде направен анализ за причините на тази катастрофа.

“Това са системни проблеми, които не са решават по единично след всяка катастрофа. Ние търсим системното решение. Бяха направени няколко презентации как ще бъде изградена тази нова система в реално време за пътната безопасност.”

“Каквито и системи, и мерки да изграждане, аз апелирам шофьорите да бъдат внимателни. Апелирам за по-голяма внимателност, пътищатани и без не са в най-добра кондиция, така че всеки трябва да внимава в зависимост от метеорологичната обстановка да кара грамотно, с повишено внимание и да се съобразява с ограничението на скоростта.”

Снимки: БТА

Министърът на труда и социалната политика ще представи възможностите за финансова подкрепа на близките на загиналите, макар че парите никога не могат да върнат човешки живот, затова още веднъж апелирам всички да бъдат внимателни на пътя, заключи Радев.

#Зимница #жертви #тежка катастрофа #ден на траур #Румен Радев

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