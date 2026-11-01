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Във Врачанско са постъпили 70 сигнала за нарушения в изборния ден

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирослава Георгиева
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Чете се за: 01:52 мин.
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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А във Врачанско са постъпили 70 сигнала за нарушения в изборния ден.

Общо 70 сигнала за изборни нарушения са постъпили в МВР до 10.00 часа. По наша информация обаче по нито един от тях не е образувано досъдебно производство. Сигналите са свързани основно с предизборна агитация и предполагаема търговия с гласове. Един от случаите е по сигнал на Районната избирателна комисия във Враца. Според информацията на видеостена е била излъчена снимка на един от кандидатите за народни представители. РИК обаче е оставила сигнала без уважение с мотива, че не е установена предизборна агитация.

Междувременно в село Лиляче, в района на Врачанско, част от възрастните избиратели продължават да срещат затруднения при гласуването с машини. Хората споделят, че са обезверени и изпитват несигурност при упражняването на правото си на глас.

Марин, жител на село Лиляче: „Гласувам да има, тия стоки да намалят, да няма това увеличение постоянно. Да има живот, да ми дойдат децата от чужбина, всички са ми по чужбина. Никой неще да, знаеш ли какво ми вика внука, имам внучка завършила медицина ще ида в Африка да живея, но тука няма да дойда. Тази държава до 30-та година, започнете и го запишете ще изчезне като държава.“

Иван, жител на село Лиляче: „Бе дано дойдат някои къде не гледат само за джоба, да има и за държавата.“

Ниска остава избирателната активност във Врачанско. Към 11.00 часа тя е 7,78.

Вижте още в прякото включване на Мирослава Георгиева

#70 сигнала за нарушения #България избира президент #изборен ден #врачанско

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