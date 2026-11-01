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БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

Без ток започна изборният ден в някои секции в Кърджалийско

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Димитър Димитров
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Чете се за: 03:17 мин.
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Членове на СИК чакат края на изборния ден, за да пазят ред за протоколите

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Четири секции в Кърджалийско започнаха изборния ден без електричество. Селата Мост и Черешица останаха без ток заради авария в трафопост. Беше ли нарушен изборния процес на балотажа за президент

Малко по-висока е избирателна активност тече на балотажа в региона. Екип на "По света и у нас" разговаря с хора, които и на първия тур са гласували, и с такива, които обясниха, че са били възпрепятствани, но сега го правят с убеждението, че задължително трябва да подкрепят едната президентска двойка.

Четири секции стартираха изборния ден на батерии и без кафе за комисиите. В село Мост със светлина от фенерчета отвориха секциите и в тъмното хората са успели да стартират машините, така че изборният процес да започне нормално на акумулатори.

След подаването на сигнала до районната избирателна комисия екипи на „Защита на населението“ разположиха и генератори, така че вторият тур там започна нормално и не е прекъсван.

Към 10 часа аварията в трафопоста беше отстранена и електрозахранването възстановено.

Ася Тодорова, председател на СИК-село Мост: "Веднага се обадихме в РИК. Това е първата ни работа – контактуваме с РИК. Те задействаха нещата, казаха, че ще вземат решение. Ние си започнахме работата, тъй като знаем от обучението, че батериите издържат поне до един час. Включихме си ги и всичко си разпределихме за работа, както трябва. Дори си подготвихме и хартиени бюлетини, ако свърши капацитетът на батериите."

За едно нарушение на изборния процес сигнализира нашият екип от секцията в Кърджали. Според хора, ангажирани с отчитането на вота, представители на секционни комисии от отдалечените места напускат изборните помещения час, час и половина преди края на изборния ден. И отиват, за да запазят място на опашката пред РИК, за да предадат по-бързо изборните документи.

Георги Топалов-секретар на секция: „Те тръгват в 6 часа, в 7 часа тръгват от Крумовград, от Бенковски, от Кирково. Пращат хора, за да могат да им пазят ред. Всъщност тези хора са членове на комисии. Те, според мен, не са участвали в броенето на бюлетините. Просто камерите трябва да заснемат по 9 човека, когато почват да броят."

Ние тук свършихме в 8.30, бяхме готови с всичко. В 9.10 тръгнахме с автобуса. В 9.15 бяхме пред театъра. Пред нас имаше хора от изборните общини и села.“

Очакванията са, въпреки дъжда, този път избирателната активност да е по-висока. В Кърджали към 11 часа за областта тя е 3,69%. За сравнение, на първия тур до този час тя достигна 2,5%.

Вижте повече в прякото включване на Димитър Димитров.

#България избира президент #балотаж #Кърджали #гласуване

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