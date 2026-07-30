Франция затяга сигурността на музеите след кражбата на ценна келтска реликва в Бургундия

Френското правителство планира да засили мерките за сигурност в музеите след кражбата на уникален келтски златен артефакт от музей в региона Бургундия, съобщи ДПА.

Част от най-уязвимите културни ценности на страната временно ще бъдат премахнати от публичните експозиции и ще бъдат съхранявани на сигурни места, докато бъдат въведени допълнителни мерки за защита срещу кражби.

Решението идва след взлома в музея в Шатийон-сюр-Сен, където крадци откраднаха торквата Vix – сложно изработена златна огърлица на около 2500 години, смятана за един от най-значимите келтски артефакти в Европа.

Според разследващите извършителите са влезли в музея, представяйки се за посетители, разбили са защитена витрина и са избягали с ценната реликва. Властите съобщиха, че един заподозрян вече е бил задържан.

Кражбата е поредният случай, при който френски културни институции стават обект на посегателства. Сигурността в музеите е подложена на засилен контрол след нашумялото проникване в Лувъра в Париж през октомври миналата година.

Министерството на културата обяви, че ще въведе план за сигурност от 33 точки, който предвижда национална оценка на музеите с висок риск, необявени проверки от специалисти на ведомството и допълнително обучение на музейния персонал.

От съображения за сигурност министерството не уточни кои конкретни артефакти могат да бъдат временно премахнати от експозициите, пише още ДПА.