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Еврейска организация съди белгийските железници за депортациите през Втората световна война

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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еврейска организация заведе дело националната железопътна компания белгия заради депортации втората световна война
Снимка: БТА/Архив
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Еврейската организация „Нико Гюнцбург“ заведе дело срещу националната железопътна компания на Белгия и белгийската държава. Организацията иска обезщетение и признание за вина за депортациите по време на Втората световна война, предаде белгийската новинарска агенция Белга.

Става въпрос за 28 конвоя, тръгвали от казармите в град Мехелен между август 1942 г. и юли 1944 г. Почти всички тези влакове са отишли директно до концентрационния лагер „Аушвиц“ в Полша. Във вагоните е имало предимно евреи, общо около 25 000, както и няколкостотин роми и синти. След края на Втората световна война оцелелите са малко над 1000.

По това време на железопътната компания е било платено, за да сътрудничи с германския окупатор, както разкрива изследване на историка Нико Ваутерс. Тъй като белгийската държава е акционер в SNCB, срещу правителството също е заведено дело.

Вече са проведени разговори с представители на компанията и с правителството, но засега те не са дали резултати. Ако белгийската държава и SNCB са склонни да обсъдят обезщетението, процесът може да бъде отложен, отбелязва Белга.

# депортации през Втората световна война #железопътна компания #дело #Белгия

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