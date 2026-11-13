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Омбудсманът: Промените в личната помощ не трябва да намаляват доходите на асистентите и правата на хората с увреждания

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Снимка: БГНЕС
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Омбудсманът Велислава Делчева настоява промените в Закона за личната помощ да не водят до намаляване на доходите на асистентите и ограничаване на подкрепата за хората с увреждания. Тя изпрати становище до председателя на Народното събрание Михаела Доцова и председателя на Комисията по труда, социалната и демографската политика Венко Сабрутев по повод внесения законопроект за изменение и допълнение на закона. Повод за позицията са над 800 жалби, постъпили в институцията на омбудсмана само за два дни.

Делчева подчертава, че предложените промени изискват широка обществена дискусия, тъй като засягат родителите на деца и пълнолетни лица с тежки и множествени увреждания, за които личната помощ е основно условие за ежедневните дейности, достоен живот и участие в обществото.

Една от основните промени предвижда действащият трудов договор да бъде заменен със специален договор за предоставяне на лична помощ.

„Всяка промяна в договорните отношения, осигурителния режим, финансирането или административните процедури трябва да гарантира, че няма да се стигне до прекъсване на необходимата подкрепа или до неоправдано влошаване на правната и социалната защита на асистентите“, посочва омбудсманът.

Според нея преминаването към новия вид договор поставя съществени въпроси за гаранциите относно възнаграждението, почивките, осигуряването, защитата при временна неработоспособност, признаването на професионалния опит и разрешаването на спорове.

Особено важно е да се изясни как промяната ще се отрази на различните групи асистенти, включително на тези с дългогодишен професионален опит и на хората, за които тази дейност е основен или единствен източник на доходи.

Омбудсманът настоява в закона да бъдат разписани ясни правила за правата и задълженията на страните, размера и сроковете за изплащане на възнагражденията, възможностите за почивка и съвместяване на дейността с друга работа, осигурителната защита, прекратяването на договорите и запазването на придобитите права.

Делчева изразява тревога и от възможността осигуряването за общо заболяване и майчинство да бъде оставено на избора на асистента.

„Поради това предлагам на първо място да бъде обсъдена възможността за запазване на задължителното осигуряване за общо заболяване и майчинство, както и за осигуряване на защита при останалите социални рискове, за които асистентите са осигурени по действащия ред“, посочва тя.

Омбудсманът настоява също новият договорен режим да не прехвърля цялата тежест на осигурителните вноски върху личните асистенти. Ако те трябва сами да заплащат данъци и осигуровки, трябва да бъдат предвидени механизми, които да гарантират, че нетните им доходи няма да намалеят.

Делчева настоява и за гаранции за непрекъснатост на осигуряването и своевременно информиране на асистентите за последиците от промените.

Законопроектът предвижда часовата ставка за лична помощ да се определя ежегодно със закона за държавния бюджет. За 2027 г. е заложен размер от 5,24 евро.

Омбудсманът поставя въпроса дали тази ставка осигурява справедливо възнаграждение и дали преминаването към специален договор няма да доведе до съществено намаляване на доходите, особено за асистентите с дългогодишен стаж.

Тя предлага да бъде направена съпоставка между сегашните и очакваните възнаграждения, включително за хората, които получават допълнително заплащане за трудов стаж и професионален опит. Според нея ежегодното определяне на ставката не трябва да създава несигурност за финансирането на вече определените часове лична помощ.

Друг спорен момент е предложението кандидатът за асистент да има настоящ адрес в населеното място на ползвателя или на разстояние не повече от 40 км от него.

Делчева предупреждава, че в малките населени места и отдалечените райони може да няма подходящи кандидати, които отговарят на това условие. Възможно е избраният асистент да е единственото лице, способно да осигури необходимата грижа, включително близък или роднина.

Затова тя предлага да се предвидят мотивирани изключения, съобразени с индивидуалните потребности и волята на ползвателя, както и с реалните възможности за осигуряване на асистент.

При прекратяване на личната помощ след нова индивидуална оценка омбудсманът настоява за своевременно уведомяване, възможност за обжалване и гаранции срещу необосновано прекъсване на подкрепата. Когато потребността от грижа продължава, трябва да се прецени възможността за осигуряване на друга подходяща форма на помощ.

„Водещ принцип следва да бъде недопускането на ситуация, при която човек с тежко увреждане остава без необходимата му подкрепа единствено поради административна процедура или промяна в организацията на механизма“, подчертава Делчева.

Тя настоява и лечението или рехабилитацията в чужбина да не водят до загуба на правото на лична помощ, когато необходимостта от нея продължава. Необходимо е да има ясен ред за временно преустановяване и възстановяване на подкрепата, без прекомерни административни изисквания за удостоверяване на медицинската необходимост.

Омбудсманът предлага и работещ, финансово обезпечен механизъм за заместваща грижа, когато асистентът е болен, в отпуск или по друга обективна причина не може да изпълнява задълженията си. За хората с висока степен на зависимост от чужда помощ дори краткото прекъсване на подкрепата може да има сериозни последици.

В становището се поставя и въпросът за готовността на общините да прилагат новия режим. Според Делчева те трябва да разполагат с достатъчно финансиране, подготовка и ресурси, за да не се стига до забавяне на процедурите и плащанията.

Тя предупреждава, че отлагането на определени елементи от реформата във финансирането на социалните услуги до 1 януари 2028 г. не трябва да води до намаляване на капацитета на действащите услуги, забавяне на разкриването на нови в населени места с недостиг или ограничаване на достъпа до подкрепа.

Делчева настоява промените да бъдат придружени от подробна и публично достъпна оценка на финансовите и социалните последици. В обсъждането трябва да участват хората с увреждания, ползвателите на лична помощ, техните родители и асистентите, като предложенията им бъдат разгледани по същество.

Омбудсманът обръща специално внимание и на родителите, които са ограничили или прекъснали професионалната си реализация, за да се грижат за децата си с тежки увреждания. За проблемите им с осигурителния стаж, бъдещите пенсионни права и финансовата сигурност тя предлага координиран подход и преценка на мерки в осигурителното и социалното законодателство.

#Велислава Делчева #лични асистенти #омбудсман

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