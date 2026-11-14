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Реставрират две от емблематичните картини на Димитър Гюдженов

Дарина Ангелова, стажант-репортер от Дарина Ангелова, стажант-репортер
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Две от най-емблематичните картини на художника Димитър Гюдженов се реставрират в Националната художествена галерия. Картината „Хан Кубрат и синовете му" и картината на цар Симеон ще бъдат част от изложба в Стара Загора посветена на 135 години от рождението на твореца. Проектът е финансиран от Министерството на културата и е част от националния културен календар за 2026 година.

Поколения българи познават тези картини от учебниците по история, но малцина са ги виждали на живо. Години наред две от най-емблематичните картини на художника Димитър Гюдженов „живеят" в Народното събрание и в Президентската институция.

д-р Катя Тинева-Гюрковска, директор на Художествена галерия Стара Загора: „Достъпът до тях е силно ограничен, а сега имаме възможност всъщност да ги покажем в една изложба, десетилетия след като никой не се е докоснал до тях, поколения българи, деца или дори по-възрастни ще могат да ги видят в оригинал.“

В миналото е имало практика емблематични произведения на изкуството да бъдат предоставяни за временно ползване на институциите. Така картината на цар Симеон се озовава в Гербовата зала на президентството, а картината „Хан Кубрат и синовете му" попада в парламента.

Райна Антонова, главен уредник в отдел „Нова история" на Регионален исторически музей - Стара Загора: „Цар Симеон е изобразен в цялото си величие, и с короната, и със скиптъра. В ръцете си държи, част от пергамент, по този начин се акцентира и върху това, че той подкрепя българската наука и българската култура.“

Картината „Хан Кубрат и синовете му“ е с внушителните размери 206 сантиметра във височина на 258 във широчина.

д-р Катя Тинева-Гюрковска, директор на Художествена галерия Стара Загора: „Димитър Гюдженов в произведението си поставя в центъра възрастния владетел, който е вдигнал драматично ръка, който е хванал жезъла и го е забил в земята. Пред него са снопа пръчки. А около него са синовете му.“

В момента в Националната художествена галерия се реставрират 16 картини на Гюдженов. Само тази на Цар Симеон още не е завършена, но реставрацията й протича лесно, заради добрите условия, при които е съхранявана и добрата технологична подготовка на художника.

д-р Милена Донкова, ръководител на лабораторията по консервация и реставрация към НХГ: „Творбата се нуждае от едно общо почистване. От една страна на повърхностните замърсявания, а от друга страна регенериране на лака, който с течение на времето помътнява и пожълтява.“

Двете картини, както и десетки други произведения на Гюдженов от цялата страна, ще бъдат показани в Регионалния исторически музей в Стара Загора от 25 ноември до края на годината.

#Димитър Гюдженов #емблематични картини

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