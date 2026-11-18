31-годишен мъж от несебърското село Оризаре е задържан след опит да избяга от полицейска проверка.

Униформените забелязали мотоциклет без регистрационна табела, управляван от мъж без каска. При подаден сигнал за спиране той не се подчинил и навлязъл в черен път, където загубил контрол над мотора и паднал. Опитал да избяга пеша, но бил задържан.

Проверката установила, че мъжът е криминално проявен, няма шофьорска книжка, а регистрацията на мотоциклета е прекратена. Тестът му за наркотици отчел положителна проба за амфетамин и метамфетамин. У него е открит и близо грам метамфетамин.

Мъжът е задържан за 24 часа. По случая е образувано бързо производство.