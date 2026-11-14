Атанас Рибарски: Тотално разрушихме организацията си през второто полувреме

Селекционерът на българския национален отбор по футбол Атанас Рибарски изрази огромното си разочарование след тежкото поражение с 0:5 от Исландия в двубоя от Лигата на нациите, игран на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.

Наставникът поднесе извинения към привържениците и призна, че представянето на неговите футболисти е било далеч от необходимото ниво.

"Тежко поражение. Единственото нещо, което можем да направим, е да се извиним на феновете. Това е необяснимо. Допуснахме гол от дузпа, после миг невнимание при втория гол. Говорихме за тези ситуации. След това стана много трудно. Второто полувреме имахме желание да се върнем в мача и да покажем различен облик. Не е това обликът, който трябва да има отборът. На много места по терена губихме единоборствата, губихме топката. Много непредизвикани грешки“, заяви Рибарски.

Специалистът посочи неправилното позициониране в защита като една от основните причини за разгромния резултат. Той отчете и по-добрата организация на исландците, които успяваха значително по-бързо да се прегрупират.

"За мен беше необяснимо позиционирането ни в наказателното поле при всяка атака по фланга. Това мисля, че доведе до този резултат. Изключително бързо се прегрупираха, бързо скъсяваха разстоянията, нещо, което ние не успяхме да направим. Може би затова са и водач в групата. След втория-третия гол падна много моралът на футболистите, а това не трябва да се случва на такова ниво“, допълни селекционерът.

Рибарски отказа да постави под съмнение желанието на своите възпитаници, но призна, че след ранните попадения отборът е загубил организацията си.

"Самото желание, влизането в двубоя – не мога да имам претенции към играчите. Обременяването идва след втория гол. Тотално разрушихме организацията си през второто полувреме. Всичките тези загуби на топката доведоха до тези атаки на противника. Друго няма смисъл да се коментира“, каза още той.

Наставникът обърна внимание и на необходимостта от дългосрочна стратегия за развитието на националния отбор. Според него отделните положителни резултати не могат да решат натрупаните проблеми в българския футбол.

"Явно пътят е много дълъг. Едва ли ще стане от днес за утре. Едната победа не е цялостното решение за националния отбор. Такъв отбор се гради с години. Днес имаше един отбор, който е граден десет години, с играчи, които ни превъзхождат и играят в големите първенства“, коментира Рибарски.

Той разкри, че е имал намерение да даде повече възможности на младите футболисти, но неблагоприятното развитие на срещата е затруднило плановете му.