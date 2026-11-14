БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Исландски вулкан изригна на "Колежа“ и...
Чете се за: 07:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Атанас Рибарски: Тотално разрушихме организацията си през второто полувреме

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:50 мин.
Спорт
Запази

Селекционерът на България призна за сериозни тактически грешки при разгрома с 0:5 от Исландия и призова за смели решения и дългосрочен план за развитието на националния отбор

Атанас Рибарски: Тотално разрушихме организацията си през второто полувреме
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Селекционерът на българския национален отбор по футбол Атанас Рибарски изрази огромното си разочарование след тежкото поражение с 0:5 от Исландия в двубоя от Лигата на нациите, игран на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.

Наставникът поднесе извинения към привържениците и призна, че представянето на неговите футболисти е било далеч от необходимото ниво.

"Тежко поражение. Единственото нещо, което можем да направим, е да се извиним на феновете. Това е необяснимо. Допуснахме гол от дузпа, после миг невнимание при втория гол. Говорихме за тези ситуации. След това стана много трудно. Второто полувреме имахме желание да се върнем в мача и да покажем различен облик. Не е това обликът, който трябва да има отборът. На много места по терена губихме единоборствата, губихме топката. Много непредизвикани грешки“, заяви Рибарски.

Специалистът посочи неправилното позициониране в защита като една от основните причини за разгромния резултат. Той отчете и по-добрата организация на исландците, които успяваха значително по-бързо да се прегрупират.

"За мен беше необяснимо позиционирането ни в наказателното поле при всяка атака по фланга. Това мисля, че доведе до този резултат. Изключително бързо се прегрупираха, бързо скъсяваха разстоянията, нещо, което ние не успяхме да направим. Може би затова са и водач в групата. След втория-третия гол падна много моралът на футболистите, а това не трябва да се случва на такова ниво“, допълни селекционерът.

Рибарски отказа да постави под съмнение желанието на своите възпитаници, но призна, че след ранните попадения отборът е загубил организацията си.

"Самото желание, влизането в двубоя – не мога да имам претенции към играчите. Обременяването идва след втория гол. Тотално разрушихме организацията си през второто полувреме. Всичките тези загуби на топката доведоха до тези атаки на противника. Друго няма смисъл да се коментира“, каза още той.

Наставникът обърна внимание и на необходимостта от дългосрочна стратегия за развитието на националния отбор. Според него отделните положителни резултати не могат да решат натрупаните проблеми в българския футбол.

"Явно пътят е много дълъг. Едва ли ще стане от днес за утре. Едната победа не е цялостното решение за националния отбор. Такъв отбор се гради с години. Днес имаше един отбор, който е граден десет години, с играчи, които ни превъзхождат и играят в големите първенства“, коментира Рибарски.

Той разкри, че е имал намерение да даде повече възможности на младите футболисти, но неблагоприятното развитие на срещата е затруднило плановете му.

"Исках да интегрираме по-млади играчи. Надявах се, че резултатът в началото на мача ще ни позволи да го направим. Единственото положително нещо е, че на терена влязоха Лазаров и Панков. Трябват смели решения, за да се направи дългосрочен план и да се вземат правилните мерки. Няма смисъл само да констатираме“, завърши селекционерът на България.

Свързани статии:

Арнар Гунлаугсон: Бяхме разучили играта на България срещу Люксембург
Арнар Гунлаугсон: Бяхме разучили играта на България срещу Люксембург
Селекционерът на Исландия подчерта увереността и добрата подготовка...
Чете се за: 01:37 мин.
Исландски вулкан изригна на "Колежа“ и изпепели безпомощна и отчаяна България
Исландски вулкан изригна на "Колежа“ и изпепели безпомощна и отчаяна България
Националите претърпяха унизително поражение с 0:5 от Исландия, а...
Чете се за: 07:07 мин.
#Национален отбор на България по футбол мъже #УЕФА Лига на нациите 2026/27 #Национален отбор на Исландия по футбол #Атанас Рибарски

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Рязко застудяване ни очаква утре, температурите падат с 10 - 15 градуса
1
Рязко застудяване ни очаква утре, температурите падат с 10 - 15...
Почина Джаро Стоянов
2
Почина Джаро Стоянов
ДПА: В Дъблин България не подписа декларация за сигурността на Европа
3
ДПА: В Дъблин България не подписа декларация за сигурността на Европа
Премиерът Радев за декларацията за сигурност: Ние я подкрепихме, имаме резерви само в преамбюла
4
Премиерът Радев за декларацията за сигурност: Ние я подкрепихме,...
Даниел Митов за АМ "Тракия": Миналата година съм подписал поръчка за светлинни табла, които са доставени, но не са поставени
5
Даниел Митов за АМ "Тракия": Миналата година съм подписал...
Дъжд и гръмотевици през уикенда, утре в София максималните температури ще са 9°
6
Дъжд и гръмотевици през уикенда, утре в София максималните...

Най-четени

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
1
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
2
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
3
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни търговски практики спрямо български производители
4
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни...
Последно сбогом: С военни почести се прощаваме с големия български скулптор Вежди Рашидов
5
Последно сбогом: С военни почести се прощаваме с големия български...
Румен Радев от Дъблин: Проблемите на българите в Северна Македония се задълбочават
6
Румен Радев от Дъблин: Проблемите на българите в Северна Македония...

Още от: Лига на нациите

България загуби и теоретичните си шансове за изкачване в Лига B на Лигата на нациите
България загуби и теоретичните си шансове за изкачване в Лига B на Лигата на нациите
Арнар Гунлаугсон: Бяхме разучили играта на България срещу Люксембург Арнар Гунлаугсон: Бяхме разучили играта на България срещу Люксембург
Чете се за: 01:37 мин.
Нидерландия на Шави Ернандес разби Гърция и отправи предупреждение към Германия Нидерландия на Шави Ернандес разби Гърция и отправи предупреждение към Германия
Чете се за: 03:05 мин.
Германия на Хер Клоп победи Сърбия и ще спори с Нидерландия за място на четвъртфиналите в Лигата на нациите Германия на Хер Клоп победи Сърбия и ще спори с Нидерландия за място на четвъртфиналите в Лигата на нациите
Чете се за: 03:47 мин.
Исландски вулкан изригна на "Колежа“ и изпепели безпомощна и отчаяна България Исландски вулкан изригна на "Колежа“ и изпепели безпомощна и отчаяна България
Чете се за: 07:07 мин.
България ще търси нова вярна крачка в Лигата на нациите България ще търси нова вярна крачка в Лигата на нациите
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ „Тракия“
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Пожарникар за ада на „Тракия“: При нас няма право на страх Пожарникар за ада на „Тракия“: При нас няма право на страх
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Явор Гечев, ПБ: Няма война с търговските вериги, но всички са равни пред закона Явор Гечев, ПБ: Няма война с търговските вериги, но всички са равни пред закона
Чете се за: 12:45 мин.
У нас
Законът за личната помощ: Среща в НС на майки на деца с увреждания и реакциите на опозицията Законът за личната помощ: Среща в НС на майки на деца с увреждания и реакциите на опозицията
Чете се за: 07:00 мин.
У нас
Корабокрушение в Ню Орлиънс: Търговски кораб се вряза в круизен съд...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Стотици домакинства в Чипровци останаха без ток над 12 часа
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Даниел Митов, ГЕРБ: Поръчките за таблата на АМ „Тракия“...
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
20-годишен мотоциклетист загина при катастрофа в Русе
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ