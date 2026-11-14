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Арнар Гунлаугсон: Бяхме разучили играта на България срещу Люксембург

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Спорт
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Селекционерът на Исландия подчерта увереността и добрата подготовка на своя отбор след категоричната победа с 5:0 в Пловдив

арнар гунлаугсон бяхме разучили играта българия люксембург
Снимка: Startphoto.bg
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Селекционерът на националния отбор на Исландия Арнар Гунлаугсон изрази задоволството си от представянето на своите футболисти след разгромната победа с 5:0 над България в двубоя от Лигата на нациите, игран на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив.

Специалистът подчерта, че неговият отбор е подходил с необходимото самочувствие към срещата и е бил добре подготвен за играта на българските национали.

"Имаме футболисти, които играят на топ ниво в клубовете си и имат висока увереност. Имахме възможности да вкараме голове. Не беше лесно, но имахме самочувствие да играем по един и същи начин до самия край“, заяви Гунлаугсон.

Исландският наставник обърна специално внимание и на тактическата дисциплина на своите възпитаници, като разкри, че отборът му е анализирал представянето на България в предишния двубой срещу Люксембург.

"Работихме доста върху някои аспекти в защитата, за да сме компактни. Искахме да направим живота труден за играчите на България тази вечер и сме доволни от играта. Бяхме готови за тази голяма вечер. Бяхме разучили играта на България срещу Люксембург.“, допълни селекционерът.

Исландия постигна категоричния успех благодарение на хеттрик на Андри Гудьонсен, попадение на Ори Оскарсон и автогол на Емил Ценов.

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