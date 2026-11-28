Закъсали автомобили и обилен снеговалеж спряха тежкотоварния трафик на много места в Северозапада.

Тир е аварирал на Е79 в района на разклона за селата Краводер и Главаци между Монтана и Враца.

Всички тежкотоварни автомобили, движещи се в участъка се налага да изчакат на място.

Ограничено остава движението на тежкотоварни автомобили над 12 т по АМ "Хемус" в участъка София - Ботевград в двете посоки.

Продължават да изчакват на място и тежкотоварните автомобили по път I-1 (Е79) от Ботевград в посока Мездра поради обилен снеговалеж.