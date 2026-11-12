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Последните 300 000 дози противогрипни ваксини по националните програми вече се доставят до личните лекари

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безплатната имунизация грип ваксините стигнали всички лекари
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Тази седмица търговец на едро доставя последните 300 000 дози инжекционни противогрипни ваксини до кабинетите на общопрактикуващите лекари. Дозите са предназначени за безплатна ваксинация по националните програми за деца и хора на възраст 65 и повече години. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването.

С тази доставка приключва снабдяването по програмите. Общото количество осигурени противогрипни ваксини достига 547 504 дози, от които 500 000 са инжекционни.

Към момента по програмите са приложени общо 108 518 дози, от които 20 484 са назални.

Министерството на здравеопазването напомня, че ноември е подходящ месец за ваксинация срещу грип. Имунизациите по националните програми се извършват от началото на октомври до края на март на следващата година.

Ваксинацията се препоръчва както преди началото, така и по време на грипния сезон. Тя намалява риска от усложнения и прием в болница вследствие на грип.

#доставка на ваксини #ваксини

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