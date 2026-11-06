Отоплението и топлата вода са възстановени във всички студентски общежития в София

Отоплението и топлата вода в студентските общежития на територията на Столична община са възстановени. Това е предоставената информация от кмета на София Васил Терзиев към 17.00 часа в МОН.

По-рано министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев проведе среща със столичния кмет във връзка с продължаващите проблеми с отоплението и топлата вода в част от общежитията. Министърът подчерта необходимостта от спешни действия за решаване на проблемите, така че да бъдат осигурени нормални условия за живот на студентите с настъпването на зимния сезон.

Кметът Васил Терзиев пое ангажимент да предостави актуална информация в рамките на деня. Столична община реагира своевременно и само няколко часа след срещата потвърди пред МОН, че отоплението и топлата вода са възстановени във всички студентски общежития в столицата.