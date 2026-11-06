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Отоплението и топлата вода са възстановени във всички студентски общежития в София

Алекс Христов от Алекс Христов
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Снимка: БТА/Архив
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Отоплението и топлата вода в студентските общежития на територията на Столична община са възстановени. Това е предоставената информация от кмета на София Васил Терзиев към 17.00 часа в МОН.

По-рано министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев проведе среща със столичния кмет във връзка с продължаващите проблеми с отоплението и топлата вода в част от общежитията. Министърът подчерта необходимостта от спешни действия за решаване на проблемите, така че да бъдат осигурени нормални условия за живот на студентите с настъпването на зимния сезон.

Кметът Васил Терзиев пое ангажимент да предостави актуална информация в рамките на деня. Столична община реагира своевременно и само няколко часа след срещата потвърди пред МОН, че отоплението и топлата вода са възстановени във всички студентски общежития в столицата.

#Васил Терзиев, #„Студентски град“ #София #МОН #парно

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