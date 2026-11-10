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Цигарите в Гърция може да поскъпнат до 13 евро за пакет заради нови данъци в ЕС

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Икономика
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Предложението за по-високи данъци върху тютюневите изделия среща съпротива в ЕС, а представители на бранша предупреждават за риск от ръст на контрабандата

Автоматична машина за продажба показва марки цигари и съответната им търговска цена на една гара в Берлин на 18 октомври 2026 г.
Снимка: JOHN MACDOUGALL / AFP
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В центъра на европейските дискусии е увеличението на данъците върху тютюневите изделия. Очаква се решенията по този въпрос да окажат значително влияние върху цените на цигарите през следващите години.

По темата говори Коста Якаову, председател на Сдружението на търговците на цигари, хранителни стоки и наемателите на павилиони в гръцкия регион Македония. Той посочи, че дискусиите на европейско ниво продължават вече около две години.

Както съобщи той, на неотдавнашното заседание на ЕКОФИН, в което участваха министрите на финансите на държавите членки, Малта е наложила вето, фактически блокирайки напредъка по предложението. На предишно заседание подобна позиция зае и Швеция.

По думите му преговорите може да приключат през следващия месец, като той изрази мнение, че в крайна сметка ще бъде постигнато споразумение за увеличаване на данъците.

Цигари за 6,50 евро за пакет при по-ниски данъчни ставки

По повод възможността цените на цигарите да достигнат дори 13 евро за пакет Якаову уточни, че подобно равнище е възможно, ако бъдат приложени максималните данъчни ставки.

Той обаче се обяви за по-умерено и постепенно увеличение, като предложи Гърция да избере по-ниски ставки. В този случай, според неговата оценка, цената на пакет цигари би могла да достигне около 6,50 евро.

Той коментира и изявлението на министъра на финансите Кириакос Пиерракакис относно графика за промените, като отбеляза, че е възможно новите данъци да бъдат въвеждани постепенно до 2036 г.

Риск от увеличаване на контрабандата

Председателят на Сдружението предупреди, че рязкото увеличаване на данъците може да засили незаконната търговия с тютюневи изделия.

Както посочи той, по време на първата тройка, когато в рамките на около три години данъчната тежест се е увеличила от 65% на 95%, делът на незаконните цигари на гръцкия пазар е нараснал от 3% на 25%.

В същото време, според него, са затворили много павилиони и магазини за хранителни стоки, а работни места са били загубени. Той отбеляза, че голяма част от предприятията в сектора са малки и се управляват от самостоятелни търговци.

Якаову подчерта, че увеличението на данъците трябва да бъде съпроводено с по-строги мерки срещу контрабандата, за да не се разрасне допълнително незаконната търговия. Той предупреди, че нелегалните цигари може да съдържат опасни и неизвестни вещества, което създава допълнителни рискове за здравето на потребителите.

Ниски маржове на печалба за павилионите и магазините за хранителни стоки
Председателят на Сдружението коментира и въздействието, което промените могат да окажат върху бизнеса в сектора, тъй като тютюневите изделия са сред основните продукти, привличащи клиенти в павилионите и магазините за хранителни стоки.

Както обясни той, маржът на печалба варира в зависимост от вида на продукта – от 2% до 8%, като средната стойност е около 4 - 5%. По-високи маржове се отчитат основно при някои нови никотинови продукти и изделия с нагреваем тютюн.

Якаову завърши с призив данъчната политика да отчита както целта за намаляване на тютюнопушенето, така и последиците за пазара, малките предприятия и борбата с незаконната търговия.

Статия, написана от ERTNews, първоначално публикувана на 10 ноември 2026 г.

#цена на цигарите #Гърция #новини в Метрото

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