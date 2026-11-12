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Селекционерът на Исландия Арнар Гунлаугсон: България влиза в мача с повишено самочувствие

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Спорт
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Наставникът даде официалната си пресконференция преди срещата, която е на 13 ноември (петък) от 21:45 часа на стадион „Христо Ботев“.

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Националният селекционер на Исландия Арнар Гунлаугсон предупреди, че отборът на България ще влезе с повишено самочувствие в предстоящия мач между двата тима от група 4 на Лига С в турнира на УЕФА Лига на нациите. Наставникът даде официалната си пресконференция преди срещата, която е на 13 ноември (петък) от 21:45 часа на стадион „Христо Ботев“. Участие в брифинга взе и исландският национал Ори Оскарсон.

„Трябва да сме сигурни, че ще направим силен мач утре, за да свършим нашата работа. Имам чувството, че Люксембург ще вземе точки от Естония. Играем срещу тима на България, който влиза в мача с повишено самочувствие след постигната победа в последната си среща. Очаквам труден мач, както всички двубои като гост на национално ниво. Ще дадем всичко от себе си, за да вземем трите точки, каквато е нашата цел“, коментира селекционерът на Исландия.

Той се върна и към първия двубой между двата тима в Рейкявик, когато исландската селекция надделя с 3:0 срещу „лъвовете“ в първия мач на Атанас Рибарски начело на „трикольорите“.

„Спечелихме с 3:0 като домакин срещу България, но ако трябва да съм честен, бяхме късметлии да не допуснем първи гол. България имаше няколко добри шанса преди нашия първи гол. Не бях доволен от представянето на моя отбор в първите 20 минути в онзи двубой. Вече познаваме малко повече стила на България след идването на новия треньор. Виждам, че отборът прогресира в последните два мача“, допълни Гунлаугсон.

Футболистът на Исландия Ори Оскарсон, който се състезава за испанския елитен Реал Сосиедад, също очаква тежък двубой на стадион "Христо Ботев".

„Ще бъде труден мач. Очаквам отборът на България да влезе силно в началото, защото спечели последния си двубой. Трябва да сме готови за първите минути и интензитета, който ще има в началните моменти“, заяви Оскарсон.

След четири изиграни мача в група С4 Исландия е лидер в подреждането с 8 точки в актива си, докато България заема третата позиция с 6 точки

# Арнар Гунлаугсон #УЕФА Лига на нациите 2026/27

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