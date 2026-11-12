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Илия Груев: Важно е да сме концентрирани във всичките 90 минути

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Спорт
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Халфът на английския Лийдс акцентира върху компактната игра на отбора в защита и ефективността в нападение като важни компоненти за успех.

Илия Груев
Снимка: БТА
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Футболистът на националния отбор на България Илия Груев взе участие в официалната пресконференция преди двубоя от Лига на нациите срещу Исландия, който е утре от 21:45 часа на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив. Халфът на английския Лийдс акцентира върху компактната игра на отбора в защита и ефективността в нападение като важни компоненти за успех.

„Мисля, че стартирахме добре в Рейкявик. Имахме възможности да вкараме. Ако бяхме вкарали първия гол, мачът можеше да се развие по друг начин. Важно е да сме концентрирани във всичките 90 минути. Да не допускаме грешки. Да защитаваме компактно и мисля, че ако успеем и се възползваме от нашите възможности, имаме шанс да ги победим", коментира Груев.

„Добре се чувствам. Влизам все повече в ритъм и се радвам, че пак съм тук с националния отбор. Зарадвах се, че направих първата крачка пак да играя за Лийдс във Висшата лига. Надявам се да играя все повече минути“, каза още той.

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#УЕФА Лига на нациите 2026/27 #Илия Груев

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