Атанас Рибарски: Ще акцентираме на компактност

Временният селекционер на националния отбор на България Атанас Рибарски говори пред медиите преди предстоящото домакинство срещу Исландия в турнира Лига на нациите. Специалистът е положително настроен за двубоя, който ще се проведе в петък вечер в Пловдив.

„Обстановката е добра, работна, има отговорности и работна етика. Не можем да вземем всички футболисти, имаме по-малко от година до европейските квалификации. Това са футболистите, надявам се да имаме по-ясна представа на кого може да се разчита“, коментира Рибарски.

„Сещам се за Валентин Антов, разбира се. Малко са играчите от топ 5 първенствата, той е едно момче от тях. За съжаление се връща от контузия, но в последните 11 мача влезе само един път, чухме се, надявам се да започне да играе. Той е една страхотна опция, с поведението си би бил много ценен за съблекалнята“, добави селекционерът.