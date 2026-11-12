Атанас Рибарски: Ще акцентираме на компактност

Специалистът е положително настроен за двубоя с Исландия, който ще се проведе в петък вечер в Пловдив.
Временният селекционер на националния отбор на България Атанас Рибарски говори пред медиите преди предстоящото домакинство срещу Исландия в турнира Лига на нациите. Специалистът е положително настроен за двубоя, който ще се проведе в петък вечер в Пловдив.
„Обстановката е добра, работна, има отговорности и работна етика. Не можем да вземем всички футболисти, имаме по-малко от година до европейските квалификации. Това са футболистите, надявам се да имаме по-ясна представа на кого може да се разчита“, коментира Рибарски.
„Сещам се за Валентин Антов, разбира се. Малко са играчите от топ 5 първенствата, той е едно момче от тях. За съжаление се връща от контузия, но в последните 11 мача влезе само един път, чухме се, надявам се да започне да играе. Той е една страхотна опция, с поведението си би бил много ценен за съблекалнята“, добави селекционерът.
„За момента нямаме проблеми с контузени футболисти. В тези два дни обърнахме внимание на играта с топка и на играта срещу топка, създаваме ситуации, но и допускаме такива. Обърнахме внимание на това на играчите, излизаме срещу отбор, който може да вкарва голове, ще акцентираме със сигурност и на компактност и да бъдем осторожни, когато за загубим топката. Единият ден акцентирахме върху атаката, другият - върху защитата. Имахме досега два различни мача“, заяви Рибарски.