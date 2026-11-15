Зеленски: Ограниченията в скоростта от "Старшилд" пречат на Украйна да предотвратява руски удари

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ограниченията в скоростта на системата за сателитна комуникация „Старшилд“ пречат на Киев да предотвратява руски удари. Според държавния глава Украйна може да не смогне на атаките срещу енергийната си инфраструктура тази зима, ако това не се промени.

Украинските дронове-прихващачи губят сигнал, когато скоростта им надхвърли 160 километра в час – основна пречка пред прихващането на руските дронове „Шахед“. Според Зеленски ограниченията в скоростта на „Старшилд“ са поставени от компанията „Спейс Екс“ на Илън Мъск – въпреки по-ранното уверение от американския държавен секретар Марко Рубио, че „Старшилд“ е под правителствен контрол.