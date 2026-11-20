Ще направим всичко възможно Цвета Рангелова да бъде избрана за член на ВСС от парламентарната квота. Това заяви в "Денят започва" Петър Петров, заместник-председател на парламентарната група на „Възраждане“.

Изборът за членове на Висш съдебен съвет влезе в седмичната програма на парламента като първа точка от дневния ред на днешното заседание.

"Аз считам, че не е редно да коментирам гласуване, конкретни кандидатури, кой ще бъде избран, кой няма да бъде избран. Мисля, че точно след 4 часа, да кажем 4 часа и по една, това ще стане ясно за българското общество – кои ще бъдат избрани от двете колегии от парламентарната квота, общо 11 членове на ВСС. Ние, разбира се, когато сме внесли и сме издигнали кандидатурата ѝ, ще я представим днес в пленарна зала адвокат Цвета Рангелова. Считаме, че тя има шанс да бъде избрана и че тя трябва да вземе своето място сред членовете на ВСС."

Петров припомни, че предложението на "Възраждане" да могат да бъдат предлагани кандидатури и извън народни представители не беше прието.

"Нека да напомня, че още когато през юни месец се промени Законът за съдебната власт, когато се предложиха и се приеха нови правила, които да позволят един по-прозрачен и публичен избор на по-високи нравствени и професионални качества, бяха заложени квалификация, стаж и така нататък, ние от „Възраждане“ подкрепихме тези промени. Даже ще ви напомня, че ние предложихме да може мандатът на един член да бъде прекратен, когато той с действие или поведение накърнява престижа на съдебната власт, нещо, което е даже легален термин в член 38 от закона. Това не бе прието. Ние даже тогава предложихме кандидатури да могат да бъдат издигани и от юридическите факултети, и от магистратските сдружения и организации. За съжаление не се прие и изборът се ограничи около кандидатури на народни представители, но процедурните правила бяха по-прозрачни и позволяващи на комисията също така да изисква данни и документи. Ако правим сравнение с предходни процедурни правила - има по-голяма прозрачност."

Петър Петров не отрече възможността новите членове на ВСС от парламентарната квота да са партийно обвързани.

"Винаги съществува риск лица да бъдат обвързани с партийни идеологии. Но лично за мен по-големият риск е тези лица да не бъдат обвързани с икономически зависимости, незаконосъобразни зависимости, да не бъдат корумпирани. Това за мен е по-големият риск, който трябва да бъде."

Относно новината, че фирми, свързани с над 570 политици и представители на местната власт или техни роднини, са печелили обществени поръчки за милиони евро през последните шест години според държавната платформа "Сигма", Петър Петров коментира, че няма представители на "Възраждане" в списъците.

"Не намерих от нашата група хора. Проверих по отношение на обществените поръчки на Българската национална телевизия за последните 5 години. 170 договора, 40 милиона евро. Едно съвпадение открих. И ми направиха впечатление две особености. На първо място, че 63% от сключените договори са с една оферта само, което е над референтната стойност на Евросъюза от 20%. И 13% са само с пряко договаряне от тези договори, което е над референтната стойност на Евросъюза от 10%. Падам си любопитен по принцип. Но, разбира се, приветствам прозрачността и публичността. Това е нещо важно. Лично смятам, че платформата „Сигма“ е обявена като платформа за гражданско и журналистическо разследване. Според мен фокусът би трябвало да бъде върху институционално разследване и проверка. Това е важно. Ако има някакви съвпадения, които вижте, те не казват, че има определени закононарушения, т.е. вие не можете да извадите новина: „Петър Петров разкри корупционери в БНТ“, например. Трябва да има проверка от институциите, когато са налице подобни съвпадения. Особено когато за едно лице се окаже и посочено в тази платформа, че то се свързва с договори за обществени поръчки, да кажем за 55 милиона евро. Тогава би трябвало институциите да се задействат. Тъй като вие сами казахте, че тези лица са такива, които са в кръга на заемащите публични длъжности по Закона за противодействие на корупцията. Това е нещо важно – да има последствия. А не просто граждани разследват за корупция, нещо, което поне според мен звучи добре. Но ние, гражданите, очакваме държавата всъщност да направи проверки и да обяви има ли проблеми при обществените поръчки."

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