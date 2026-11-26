Президентът на Българската федерация по баскетбол Константин Папазов говори пред медиите след победата на националния отбор над Дания с 87:84.

"Лъвовете" се измъчиха със скандинавците в европейска квалификация, но в крайна сметка победиха след тройка в края на Константин Тошков и ключови отигравания на най-добрия български баскетболист - Александър Везенков.

"Днес голямата победа е пълната зала. Беше голямо предизвикателство. Трябва да благодарим на Николай Рашков, който пръв повярва в тази кауза. Запази залата, размести програмата на всички фолк певци, за да може да сме домакини, както и на целия екип, който положи много усилия. Смятам, че следващия път ще бъде още по-успешно", започна Папазов.

Според него срещата се радва на огромен интерес заради присъствието на Везенков.

"Това е най-големият играч на България. С днешния мач се разсяха всякакви съмнения около това, че София заслужава да бъде домакин. Да, софийският баскетбол в лицето на Левски и ЦСКА не е в такова състояние, че да привлича повече интерес. Повече от ясно е, че Саша Везенков е най-големият мотиватор. Да не забравяме, че на гърба на нашия мач има футболен двубой – Левски в Марсилия, след минути започва ЦСКА срещу Трабзонспор. Успяхме в най-трудната среда да направим този мач", акцентира той.

Папазов посочи защо България допусна обрат, макар да имаше преднина от 13 точки.

"Имах някакви притеснения вчера, защото целият фокус беше насочен в това как да направим организация, за да бъде залата пълна. Бях убеден, че тази енергия, която изцяло се насочва върху организацията на мача, няма как да не се отрази като психология върху нашите играчи. Затова в един момент, когато мачът стана равен, и умората, която има в Сашо...", каза още Папазов.

Бившият селекционер на националния отбор иска известността на Везенков да помогне за популяризирането на спорта в страната.

"Организацията на всеки един двубой е предизвикателство. Ники размести програмата на всички фолк певци. Мисля, че иска да размести и европейско или световно по фигурно пързаляне. Смятам, че за да бъде възроден българският баскетбол, докато Саша Везенков години наред е най-добрият европейски играч, трябва да обиколим големите градове на България, за да може да се възползваме максимално от това качество, което притежаваме в негово лице", заключи президентът на федерацията.