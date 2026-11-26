Българската федерация по баскетбол отдаде заслужено признание на две от знаковите фигури в историята на спорта у нас - Владимир Боянов и Пандо Пандов.

Двамата бяха отличени за своя принос към развитието на българския баскетбол по време на почивката на двубоя между националните отбори на България и Дания в "Арена София“.

Боянов и Пандов получиха златни топки от президента на федерацията Константин Папазов, а към поздравленията се присъедини и неговият предшественик Георги Глушков.

Владимир Боянов е бивш състезател на Академик София, с който е свързана значителна част от професионалния му път. След края на активната си кариера той продължава да работи за развитието на спорта, като през 1998 година е сред основните фигури във възраждането на столичния клуб, а впоследствие заема водеща роля в неговото управление.

Роденият през 1946 година в Пловдив Пандо Пандов е петкратен шампион на България и участник на Олимпийските игри в Мексико през 1968 година. В кариерата си носи екипите на Ботев Пловдив, Академик София и Локомотив София.

Пандов защитава цветовете на националния отбор между 1965 и 1974 година, участва на четири европейски първенства и става балкански шампион през 1971 година. На континенталния шампионат през 1967 година, когато България завършва на четвърто място, той записва средно по 14,9 точки на мач.

С връчването на отличията баскетболната централа засвидетелства уважението си към двама заслужили представители на българския спорт, оставили трайна следа както на терена, така и извън него.