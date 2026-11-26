Баскетболният Рилски спортист (Самоков) представи новото си попълнение.

Това е Бревин Галауей, който играе на позицията гард.

"Американският гард Бревин Галауей се присъединява към нашите редици! 191-сантиметровият баскетболист е възпитаник на университета Клемсън, а в професионалната си кариера е трупал опит в първенствата на Литва, Косово, Северна Македония, Китай, Венецуела и Мексико", съобщиха от клуба чрез профила си в социалната платформа Фейсбук.

"Галауей се отличава с добра си стрелба от далечно разстояние и умения да бележи точки. В мексиканското първенство през 2026 година записва средно по 14,5 точки на мач при 41,8% успеваемост от тройката! Добре дошъл в Рилски, Бревин", добавиха от лагера на самоковци.

Отборът на Рилски спортист има шест победи и една загуба от началото на сезона в Националната баскетболна лига.