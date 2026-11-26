Тони Дечев е новият старши треньор на Черно море Тича, обявиха официално от баскетболния клуб. Българският специалист застава начело на варненци ден след раздялата с досегашния наставник Фотис Такианос.

Дечев ще се присъедини към отбора непосредствено след приключването на ангажиментите си с националния тим на България, където е част от треньорския щаб на селекционера Любомир Минчев.

Тази вечер от 19:00 часа националите приемат Дания в София в двубой от предварителните квалификации за Евробаскет 2029.

От ръководството на Черно море Тича приветстваха новия наставник и му пожелаха успех начело на "зелено-белите“.

Варненци са актуалният носител на Купата на България, а от началото на настоящия сезон в Националната баскетболна лига имат четири победи и три поражения.