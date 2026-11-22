45-годишният мъж е неправоспособен и е управлявал мотоциклет под въздействието на алкохол, съобщиха от МВР.

Около 18.00 ч. вчера автопатрул на 5-оо РУ забелязал мотоциклет, движещ се по бул. „Освобождение“ с поставени лепенки на регистрационната табела. Водачът обаче отказал да изпълни полицейското разпореждане да спре, не реагирал на подадените звуков и светлинен сигнал и с ускорение се насочил към бул. „Санкт Петербург“.

По координация с дежурната оперативна част на дирекцията в преследването се включили и автопатрули на 4-то РУ и сектор „Специализирани полицейски сили“. В зоната на кръстовището на бул. „Христо Ботев“ и ул. „Любен Каравелов“ мотористът бил заловен, като преди това блъснал три автомобила, изчакващи на червен светофар.

Установено е, че извършителят е на 45 години и изобщо не притежава свидетелство за управление на МПС. През последната година е бил залавян четири пъти като неправоспособен водач.

При тестването му с дрегер е отчетено наличие на над 1,3 промила алкохол. Мъжът е отказал да бъде изпробван за употреба на наркотици, но е дал кръв за химически анализ.

По случая е образувано досъдебно производство, уведомена е прокуратурата. Допълнително спрямо задържания е взето административно отношение за 11 нарушения на Закона за движението по пътищата, извършени по време на гонката, сред които преминаване на червен сигнал, неспиране на знак „Стоп“ и неспазване на пътната маркировка.