Директорът на националните отбори по баскетбол Николай Рашков не скри удовлетворението си от победата на България над Дания с 87:84 във втория двубой от група D на предварителните квалификации за европейското първенство.

Рашков отличи както представянето на националите, така и впечатляващата подкрепа от трибуните при завръщането на представителния ни тим в столицата.

"При всички положения има удовлетворение. Смятам, че днес е един истински празник за българския баскетбол. Ако говорим в цифри, в залата има 10 350 човека, което за националния отбор в София, при положение, че играят два футболни гранда в Европа, това наистина е огромно постижение“, заяви Рашков.

Директорът на националните отбори отправи специални поздравления към Александър Везенков, неговите съотборници и хилядите привърженици, които подкрепиха българския тим.

"На първо място, поздравления за феновете и за момчетата, които дадоха всичко от себе си на терена и разбира се, на Александър Везенков. Шапки долу за него и поздравления за всички баскетболни фенове.“

Според Рашков атмосферата в столичната зала и интересът към националния отбор са доказателство за потенциала на българския баскетбол не само в спортен, но и в обществен и маркетингов аспект.