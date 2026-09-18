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"С волейбол на училище“ даде възможност на деца да играят на сцената на ЕвроВолей 2026

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Спорт
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Ученици от четири столични училища и деца от центрове за настаняване участваха в специален турнир на официалното игрище в "Арена 8888 София“

волейбол училищеldquo даде възможност деца играят сцената евроволей 2026
Снимка: Startphoto.bg
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Програмата „С волейбол на училище“ на Българската федерация по волейбол постави началото на инициативите си за новата учебна година със специално събитие в рамките на eвропейското първенство за мъже в София. Деца получиха възможност не само да наблюдават големия форум, но и сами да излязат на официалното игрище в „Арена 8888 София“.

В специалния турнир се включиха ученици от 135. СУ "Ян Амос Коменски“, 12. СУ "Цар Иван Асен II“, 109. ОУ "Христо Смирненски“ и 119. СУ "Акад. Михаил Арнаудов“.

Организаторите се постараха преживяването да бъде максимално близко до това на националните състезатели по време на ЕвроВолей 2026. Участниците излязоха на игрището през официалната арка, бяха посрещнати със светлинно шоу и преминаха през същия протокол, който съпътства двубоите от Европейското първенство.

Отборите бяха смесени от момичета и момчета, а към инициативата се присъединиха и деца и младежи в неравностойно положение от центровете за настаняване от семеен тип "Любен Каравелов“, "Иван Вазов“, "Детелина“, "Софроний Врачански“ и "Паисий Хилендарски“.

Специален гост в залата беше президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев, който се срещна с децата и ги поздрави за желанието им да бъдат част от волейболното семейство.

На събитието присъстваха още координаторът на националните отбори Николай Иванов, административният директор на БФВ Станислав Николов, главният оперативен директор на "Алианц България“ Андрей Александров и заместник-кметът на Столична община с ресор "Образование, спорт и младежки дейности“ Десислава Желязкова.

След края на турнира всички участници получиха почетни медали като спомен от възможността да стъпят на терена, на който се провеждат мачовете от Европейското първенство.

Събитието в "Арена 8888 София“ даде начало на новия сезон на "С волейбол на училище“ – програмата на Българската федерация по волейбол, насочена към срещата на децата със спорта и създаването на повече възможности за физическа активност и изграждане на отборни ценности.

#"С волейбол на училище" #Българска федерация по волейбол

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