Смъртни случаи сред кандидатите на "Алтернатива за Германия" преди местните избори

Най-малко шестима кандидати от германската партия "Алтернатива за Германия" са починали през последните седмици, дни преди местните избори в провинция Северен Рейн-Вестфалия.

Според полицията, няма доказателство за нещо нередно, свързано с тези случаи. Налага се обаче да бъдат печатани нови бюлетини, а онези избиратели, които са упражнили правото си на глас по пощата, ще трябва да повторят процедурата.

Населението на провинция Северен Рейн-Вестфалия е 18 милиона души. Кандидатите за местните органи на самоуправление са около 20 000 души. Вотът е насрочен за 14 септември.

Смъртните случаи обаче са повод за сериозни дискусии в социалните мрежи. Според вътрешния министър на провинцията, и сред кандидатите и на други партии има починали.