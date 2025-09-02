БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
Чете се за: 00:42 мин.
Няма протест за гаранцията на Паскал
Чете се за: 00:32 мин.
Подозират умисъл за дерайлиралия трамвай край Румънското...
Чете се за: 01:00 мин.
НИМХ: Лятото на 2025 г. е едно от най-сухите и горещи в...
Чете се за: 12:15 мин.
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор,...
Чете се за: 01:57 мин.
Желязков: Не се разследва ситуацията със самолета на Фон...
Чете се за: 03:57 мин.

Смъртни случаи сред кандидатите на "Алтернатива за Германия" преди местните избори

Смъртни случаи сред кандидатите на "Алтернатива за Германия" преди местните избори
Най-малко шестима кандидати от германската партия "Алтернатива за Германия" са починали през последните седмици, дни преди местните избори в провинция Северен Рейн-Вестфалия.

Според полицията, няма доказателство за нещо нередно, свързано с тези случаи. Налага се обаче да бъдат печатани нови бюлетини, а онези избиратели, които са упражнили правото си на глас по пощата, ще трябва да повторят процедурата.

Населението на провинция Северен Рейн-Вестфалия е 18 милиона души. Кандидатите за местните органи на самоуправление са около 20 000 души. Вотът е насрочен за 14 септември.

Смъртните случаи обаче са повод за сериозни дискусии в социалните мрежи. Според вътрешния министър на провинцията, и сред кандидатите и на други партии има починали.

