Мерц: Путин може би е най-сериозният военнопрестъпник на нашето време

Руският президент Владимир Путин "може би е най-сериозният военнопрестъпник на нашето време", каза тази вечер канцлерът на Германия Фридрих Мерц в интервю, излъчено по германската телевизия "Зат Айнц" (Sat.1), предаде ДПА.

"Той е военнопрестъпник", заяви Мерц. "Просто трябва да сме наясно как да се справяме с военнопрестъпниците. Няма място за снизходителност", добави германският канцлер.

Мерц засили острите си критики срещу Русия, след като встъпи в длъжност през май. Той обвини Москва в "най-тежките военни престъпления" и "терор срещу цивилното население".

Персоналното описание на руския президент като военнопрестъпник обаче е ново, отбелязва ДПА.

Мерц направи коментара в отговор на журналистически въпрос какво име ще даде на Путин, след като председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен го описа като "хищник" по време на пътуването си до Полша.

ЕС не носи отговорност за решенията за военна подкрепа за Киев, добави Мерц в отговор на коментарите на Фон дер Лайен относно гаранциите за сигурност.

Военната подкрепа за Украйна е тема на членовете на "Коалицията на желаещите", добави германският канцлер.

Коментарите му последваха подобни критики, отправени от министъра на отбраната Борис Писториус вчера, след като британският в. "Файненшъл Таймс" съобщи, че председателката на ЕК е говорила за конкретни планове за изпращане на сухопътни войски в Украйна в случай на прекратяване на огъня.

Мерц подчерта, че няма подобни конкретни планове за военни действия - "поне не и в Германия".

Дългосрочните гаранции за сигурност могат да бъдат решени само след прекратяване на огъня или мирно споразумение, заяви германският канцлер.

Дори тогава по думите на Мерц ще има "значителни резерви" относно разполагането на германски войски. Той подчерта, че такова решение ще трябва да бъде одобрено от германския парламент.

Разполагането ще зависи и от вида на споразумението, постигнато с Русия, добави Мерц. "Все още има много препятствия за преодоляване, вероятно за доста дълъг период от време", каза германският канцлер.