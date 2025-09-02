Съдбата на френското правителство ще стане ясна на 8 септември

"Национален сбор" призова Макрон бързо да разпусне парламента и да насрочи предсрочни избори
Френската партия "Национален сбор" призова президента Еманюел Макрон бързо да разпусне парламента и да насрочи предсрочни избори. Според формацията, усилията на премиера Франсоа Байру да предотврати колапса на своето правителство са обречени на провал.
Национален сбор и други опозиционни партии обявиха, че ще свалят настоящия кабинет на малцинството при вот на доверие на 8-ми септември, обявен изненадващо от премиера миналата седмица. Байру провежда политически консултации в опит да наложи непопулярните си планове за рестриктивен бюджет за 2026-та година.
Срещу правителството вече обявиха, че ще гласуват и социалистите, които заедно с други опозиционни партии имат достатъчно гласове. В този случай президентът Макрон може да назначи нов премиер, да остави Байру като временно изпълняващ длъжността или да свика предсрочни парламентарни избори. Според сондажите, предсрочен вот ще излъчи отново фрагментиран парламент, но с по-силни позиции на "Национален сбор".
Жордан Бардела- председател на "Национален сбор": Чудеса не стават и дори при уважение към позициите на премиера, тази среща няма да промени становището на Национален сбор.
Марин льо Пен - лидер на ПГ на "Национален сбор": Жордан и аз самата призоваваме за ултра-бързо разпускане на парламента. Реалността е такава, че ново мнозинство, излъчено от нови избори, може да изготви бюджет. Това в действителност е единственото демократично решение.