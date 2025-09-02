Съдбата на френското правителство ще стане ясна на 8 септември

Френската партия "Национален сбор" призова президента Еманюел Макрон бързо да разпусне парламента и да насрочи предсрочни избори. Според формацията, усилията на премиера Франсоа Байру да предотврати колапса на своето правителство са обречени на провал.



Национален сбор и други опозиционни партии обявиха, че ще свалят настоящия кабинет на малцинството при вот на доверие на 8-ми септември, обявен изненадващо от премиера миналата седмица. Байру провежда политически консултации в опит да наложи непопулярните си планове за рестриктивен бюджет за 2026-та година.

Срещу правителството вече обявиха, че ще гласуват и социалистите, които заедно с други опозиционни партии имат достатъчно гласове. В този случай президентът Макрон може да назначи нов премиер, да остави Байру като временно изпълняващ длъжността или да свика предсрочни парламентарни избори. Според сондажите, предсрочен вот ще излъчи отново фрагментиран парламент, но с по-силни позиции на "Национален сбор".