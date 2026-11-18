Испанското правителство одобри увеличение на минималната работна заплата за 2027 година с 5,3%. Така размерът на възнаграждението ще достигне 1286 евро на месец. Получаващите това възнаграждение ще бъдат освободени от данък върху доходите.

Повишението с 65 евро месечно ще увеличи годишния минимален доход до 18 004 евро, изплащани на 14 вноски, и ще обхване близо 2 милиона и 700 хиляди работещи.

Вицепремиерът и министър на труда Йоланда Диас подчерта, че от 2018 година насам минималното възнаграждение в страната е нараснало със 75 процента. По думите ѝ от мярката печелят най-вече младите хора и жените, които съставляват две трети от засегнатите служители, а разликата в заплащането между половете вече е свита до малко над 7 процента.

В същото време кабинетът освободи служителите на минимална заплата от плащането на данък върху доходите. Облекчението за тях ще възлиза на над 1000 евро годишно. Освен това правителството гласува и 4,5 процента ръст на възнагражденията на служителите в публичния сектор за следващата година.