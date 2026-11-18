Британските власти депортираха трима български граждани, осъдени за участие в най-голямата измама със социални помощи в историята на Великобритания. Престъпната група е присвоила 53,9 милиона британски лири чрез хиляди фалшиви заявления за социални плащания.

Депортираните са Стоян Стоянов, Патриция Панева и Галина Николова, които са излежали част от наложените им наказания. Другите двама участници в схемата, Гюнеш Али и Цветка Тодорова, все още се намират във Великобритания, като властите продължават процедурите по тяхното депортиране.

Престъпната група е действала в продължение на четири години и половина, използвайки три малки магазина в лондонския квартал Ууд Грийн като прикритие за мащабна система за измами.

Участниците са подавали хиляди фалшиви заявления за помощи по програмата Universal Credit, използвайки подправени документи за самоличност, трудови договори, фалшиви фишове за заплати и фиктивни договори за наем.

За всяко заявление е бил използван различен телефонен номер. Когато британските институции отхвърляли исканията, престъпниците ги подавали отново, докато не получат одобрение.

Присвоените средства били използвани за закупуване на луксозни автомобили, дизайнерски дрехи, часовници и бижута, съобщи вестник „Сън“.

Разследването започнало, след като властите установили повтарящи се имена и адреси в заявленията за социални помощи.

При полицейски акции през май 2021 г. били иззети над 900 електронни устройства. Разследващите открили също 750 000 паунда в брой, скрити в куфар под легло, както и други големи суми пари и луксозни вещи.

Петимата български граждани се признаха за виновни по обвинения в измами и пране на пари и през май 2024 г. получиха присъди от три до осем години лишаване от свобода.

Британският министър, отговарящ за граничната сигурност и убежището, Ана Търли, заяви, че депортирането изпраща ясно послание към чуждестранните граждани, които нарушават законите на страната.

Министърът по въпросите на измамите Лилиан Грийнууд подчерта, че правителството засилва мерките срещу злоупотребите със социални помощи, като очаква те да спестят над 20 милиарда паунда на данъкоплатците през следващите пет години.