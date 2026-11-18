Норвегия е изправена пред нарастващи рискове за сигурността заради екстремистки групи, въпреки че общото ниво на заплаха в страната остава умерено. Това съобщи в сряда (18 ноември) Службата за сигурност на норвежката полиция.

В доклада на контраразузнаването се посочва, че през следващата година е напълно вероятно да бъдат извършени опити за терористични атаки – както от ислямисти, така и от крайнодесни организации.

Процесите в крайно агресивни онлайн общности са довели и до появата на ново явление, което властите определят като „нихилистичен екстремизъм“. Той е характерен за хора, които се стремят да предизвикат хаос и мащабни разрушения, без да следват конкретна политическа или религиозна идеология.

От полицията отбелязват още, че ислямистките среди в Норвегия все по-активно изграждат структурирани организации и мрежи – както в интернет, така и в реалния живот.

Въпреки тези предизвикателства общата оценка на риска остава на трета степен по петстепенната скала, което отговаря на умерена опасност от нападения, отчитат от контраразузнаването.

Източник: АНА-МПА

Статия, написана от ERTNews, първоначално публикувана на 18 ноември 2026 г.