Комисията за защита на конкуренцията и потребителите в Ирландия (CCPC), която е провела анкетата сред 1028 души, посочва, че това е най-ниското ниво на доверие, откакто институцията започва да следи нагласите за Черния петък през 2022 г. (когато 61% са се съмнявали в промоционалните цени).

Проучването установява още, че четирима от петима купувачи предварително проучват цените, за да проверят дали отстъпките са истински, преди да купят дадена стока.

Същевременно данните сочат, че средната сума, която потребителите планират да похарчат, е спаднала до 307 евро (при пик от 431 евро през 2024 г.), а почти половината от анкетираните (47%) заявяват, че поскъпването на живота ги прави по-малко склонни да пазаруват по време на кампаниите за Черен петък.

Въпреки това над една четвърт от респондентите (26%) споделят обратното – че високите разходи за живот ги правят по-склонни да търсят изгодни оферти по време на намаленията.

Според потребителския регулатор мъжете очакват да похарчат повече от жените (356 евро срещу 269 евро), но жените заявяват, че е по-вероятно да направят покупка по време на разпродажбите (38% срещу 31%).

Четирима от петима пазаруващи ще направят проучване, за да проверят дали намаленията са точни преди покупката, показва проучването.

Коментирайки резултатите, директорът по комуникации и информация за потребителите в CCPC Ивийн де Бърка заяви:

„Потребителите вече не вярват, че намаленията за Черен петък са сигурна възможност да спестят пари, и подхождат много по-информирано към разпродажбите. Наблюдаваме осезаем спад в доверието през последните пет години – търговците имат доста работа, за да си го върнат. Рекламирането на фалшиви намаления е незаконно. Последните разследвания на CCPC доведоха до сериозни съдебни дела срещу търговци за нарушаване на правилата за обявяване на цените както онлайн, така и във физическите магазини.“

Нови закони в защита на купувачите

През 2022 г. бяха въведени по-строги правила срещу подвеждащите отстъпки. Оттогава CCPC успешно осъди редица големи търговски вериги, сред които Brown Thomas Arnotts, Boots, DID Electrical и Lifestyle Sports.

Изследването на комисията показва също, че над половината от потребителите ще пазаруват „изключително онлайн“ по време на Черния петък (ръст от 13% спрямо 2024 г.), а всеки десети казва, че вече е купувал стока през магазина на платформата TikTok.

Въпреки това огромното мнозинство от анкетираните (92%), които планират да пазаруват онлайн, възнамеряват да купуват от търговци, базирани в Ирландия.

Отделно от това проучването разкрива, че почти една пета от онлайн купувачите са правили покупки под въздействието на алкохол или упойващи вещества, като мъжете (21%) признават това по-често от жените (15%).

Половината от всички анкетирани споделят пред CCPC, че са съжалявали за импулсивна покупка, направена по време на намаленията.

По този повод г-жа де Бърка напомня:

„Добрата новина за онези, които пазаруват онлайн и по-късно съжаляват за покупката си, е, че стига да купувате от търговец в рамките на ЕС, разполагате с 14 дни, за да размислите – и имате право на пълно възстановяване на сумата.“

Нови митнически такси тази година

За първи път по време на тазгодишните разпродажби за Черен петък ще се прилагат нови митнически такси за поръчки извън Европейския съюз.

От 1 ноември всички стоки, закупени от страни извън ЕС, подлежат на нова европейска такса за обработка в размер на 2 евро за всеки отделен артикул.

Тази такса се прилага за всички стоки – независимо от тяхната стойност – поръчани онлайн от държави извън ЕС и изпратени до потребители в Ирландия и останалите страни членки на Съюза. Тя се начислява отделно и в допълнение към митото от 3 евро на артикул, което влезе в сила на 1 юли.

Не се дължи мито или такса за обработка, когато поръчаните стоки вече се намират на територията на Ирландия, Северна Ирландия или друга държава членка на ЕС към момента на поръчката.

От комисията обаче предупреждават, че някои уебсайтове може да изглеждат така, сякаш са базирани в ЕС (например като използват домейн „.ie“ или показват цени в евро), но реално изпращат стоките от държави извън Съюза.

Статия, написана от Aengus Cox (RTE), първоначално публикувана на 17 ноември 2026 г.