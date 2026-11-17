Европейска отбранителна компания обяви, че нейни ракети са използвани за украинския удар срещу Кримския мост. Базираният в Нидерландия стартъп „Дестинъс“ съобщава пред Ройтерс, че мостът е бил поразен със седем негови крилати ракети „Рута“.

Украйна е използвала и дронове на същата компания, наречени „Да Винчи“, съобщи президентът на производителя Олександър Данилюк.

Стартъпът „Дестинъс“ е основан през 2021 година от родения в Сибир предприемач Михаил Кокорич, който е създател на първата частна космическа компания в Русия. След като напуска родината си, той започва собствен оръжеен бизнес в Европа. Отказва се от руското си гражданство заради руската инвазия в Украйна през 2022 година.

Украинският лидер Володимир Зеленски посочва ракетите „Рута“ сред оръжията, използвани наред с украинските системи.