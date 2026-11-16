Руските окупационни власти планират да прехвърлят над 1100 къщи в „общинска“ собственост, като се стремят да обявят домовете на хора, напуснали заради войната, за „безстопанствени“.

Това съобщи на 16 ноември във Facebook Главното управление на разузнаването (ГУР) към Министерството на отбраната на Украйна.

Снимка: Facebook/ ГУР на Украйна

Според публикацията окупационните власти се подготвят да извършат „национализация“ на жилищата на лявото крайбрежие на Херсонска област. Имотите могат да бъдат конфискувани поради липса на документи, издадени по руските закони, неизплатени сметки за комунални услуги или просто защото в къщата никой не живее в момента.

За да запазят правото си на собственост върху собствените си домове или апартаменти, местните жители са принудени да взаимодействат с окупационната „администрация“ и лично да получават руски документи, отбелязват от разузнаването.

По данни на ГУР на прага на зимата жителите на окупираните територии се сблъскват с постоянен недостиг на електроенергия, отопление, горива, лекарства и храни. В Каланчашка община руските власти обещават да отворят пунктове за затопляне, но за да ги ползват, хората са задължени да предоставят лични данни, включително местоживеене и месторабота.

По-рано от ГУР съобщиха, че Русия заменя местното население в временно окупираните територии на Херсонска област. В рамките на въведената от окупаторите програма „Земски“ там вече са доведени стотици учители и лекари от Русия. В същото време за украинците се създават непоносими условия за живот, като те често и незаконно са лишавани от домовете си и друга частна собственост.

Статия, написана от Olena Popovych (Suspilne), първоначално публикувана на 16 ноември 2026 г.