Не стихва протестната вълна в Европа.

Десетки хиляди и днес излязоха по улиците на Париж и други френски градове, за да протестират срещу високите цени на живота. Хората настояват за значително повишаване на заплатите в държавния сектор. Протестът е свикан по призив на ученици и синдикати.

Демонстрации имаше и в Белгия - в Брюксел напрежението се покачи и полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия срещу протестиращите.

По повод международния ден на ученика, младежи и техните учители настояха за промени на финансирането в образователния сектор.