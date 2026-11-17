Литовският президент Гитанас Науседа подкрепи в понеделник решението на Естония да затвори от декември всички гранични пунктове с Русия, като го определи като адекватен отговор на предполагаем заговор за саботаж, свързан с руското военно разузнаване.

„Решението на Естония е правилно. Страната е изправена пред изключително нагли опити, които могат да бъдат определени като актове на саботаж. Това на практика са силови действия, които създават много опасен прецедент. Подобни прояви не са новост за региона, така че решението на Талин ми се струва напълно разбираемо“, заяви Науседа пред журналисти.

Естония обяви, че ще затвори всички гранични пунктове с Русия от декември, след като властите осуетиха опит за палеж на завод за дронове, свързван с руското Главно разузнавателно управление (ГРУ).

Науседа посочи, че не изключва и Литва да предприеме подобни мерки, ако опитите за дестабилизиране на региона продължат.

„Литва също би могла да вземе подобно решение, но трябва да отчетем всички обстоятелства – и на първо място факта, че сме транзитна държава към Калининград“, отбеляза той, визирайки руския ексклав, който граничи с Литва и Полша.

Гитанас Науседа / Снимка: Й. Стацевичус / LRT „Въпреки това, ако опитите за дестабилизиране на обстановката в региона продължат, трябва да има отговор. Русия не разбира, когато не реагираме на действията ѝ – тя възприема това като проява на слабост. Ако възникнат подобни инциденти, със сигурност ще обмислим мерки за предотвратяването им“, добави литовският президент.

Науседа уточни, че е бил уведомен за решението на Талин лично от естонския министър-председател Кристен Михал.

По думите на Михал в събота вечерта ГРУ се е опитало да извърши саботаж в Threod Systems – естонска компания от отбранителната индустрия, която произвежда разузнавателни и бойни дронове.

Предполагаемият заговор е бил разкрит във Виймси, северно от столицата Талин, а силите за сигурност са задържали осем жители на Латвия във връзка със случая.

Естонският премиер определи инцидента като част от „по-широката хибридна война на Русия срещу Европа“, целяща да подкопае подкрепата за Украйна и да отслаби натиска върху Москва.

Статия, написана от Ieva Martinkutė, Paulius Perminas, BNS (LRT_EN), първоначално публикувана на 16 ноември 2026 г.