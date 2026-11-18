Ключовата фигура на беларуската опозиция от 2020 г. и бивш политически затворник Сергей Тихановски се завърна към активността си в социалните мрежи. В тях той вече не критикува единствено диктаторския режим в Минск, но и самите беларуси, както и собствената си съпруга Светлана, която пое ролята на лидер на опозицията след неговия арест. Според местен политолог настоящата ситуация е изключително изгодна за беларуските власти, които „от време на време наливат масло в огъня“.

Повече от година след освобождаването си от затвора Сергей Тихановски възобнови дейността си отпреди ареста и отново публикува видеа в своя YouTube канал „Страна за живот“. В тях той отправя остри критики не само към режима, оглавяван от 72-годишния диктатор Александър Лукашенко, но и към беларусите, останали в страната, както и към живеещите в чужбина.

„Беларусите, които са в Беларус, си живеят тихо, мълчат и мнозина дори съжаляват, че някога са гласували за единния кандидат. Повечето беларуси в чужбина станаха аполитични, устроиха се, получиха ново гражданство, разрешения за пребиваване и т.н. Вече работят, изплащат заеми и е малко вероятно да напуснат новата си държава“, цитира думите на Тихановски рускоезичната редакция на „Дойче веле“.

„Коя е Светлана Тихановская?“

Критиките на Тихановски обаче се насочиха и в друга посока – към съпругата му Светлана и нейния екип. „Коя е Светлана Тихановская? Тя беше „технически кандидат“, за когото гласуваха всички беларуси, настроени срещу Лукашенко. Процентът, който Светлана Георгиевна събра, беше незначителен, защото никой дори не я познаваше. Хората знаеха, че тя е съпругата на блогъра и истинския кандидат Сергей Тихановски“, заяви той.

На президентските „избори“ през 2020 г. Централната избирателна комисия приписа 80,1% от гласовете на Лукашенко и 10,1% на Тихановская. Мнозина не повярваха на тези резултати, включително заради протоколите от редица секции, които показваха драматично различни числа.

По-късно Тихановская се обяви за победител във вота и подаде жалба срещу официалните резултати. По думите ѝ тогава тя е била задържана от службите за сигурност и принудена да напусне страната в посока Литва. Чешкото външно министерство, подобно на редица други държави, определи вота като несвободен и недемократичен.

Реакцията на настоящия лидер

Първоначално Тихановская отказваше да коментира изказванията на съпруга си, но в началото на ноември в интервю за „Дойче веле“ заяви, че не приема „унизителния стил на комуникация“ на Сергей и че новата му реторика я е изненадала и обидила.

„Тази ситуация е тежка за мен. Разбирам, че мълчанието ми продължи дълго и обществото очаква някакви отговори, но не ми е лесно. Човекът, който ме критикува, в края на краищата е моят съпруг – каквито и да са отношенията ни, той е баща на децата ми и ми е много трудно да разделя тези две неща“, сподели Тихановская.

В интервюто тя отново призна, че е попаднала в ролята на лидер „по случайност“. „За него е важно да не бъде възприеман като „случаен човек“. И той наистина не е такъв – беше целеустремен и се пожертва“, продължи тя.

„Не бива обаче да се подценява трудът на други хора, които не са били толкова известни или забележими – дейността на журналисти, правозащитници, граждански организации. Това, което постигнахме за шест години – на някого може да му се струва като нищо, но аз го виждам по друг начин – е резултат от общите усилия на всички нас“, добави Тихановская.

Преди изборите през 2020 г. Сергей Тихановски беше ключова фигура, успяла да мобилизира обществото. В своя YouTube канал той публикуваше репортажи от обиколките си из регионите и излъчваше опозиционни прояви. До пролетта на 2020 г. вече се радваше на огромна популярност в цялата страна и обяви намерение да се кандидатира за президент, но Централната избирателна комисия не допусна регистрацията му.

Тихановски беше арестуван през месец май 2020 г. и бе освободен изненадващо едва през юни миналата година след среща на специалния пратеник на САЩ Кийт Келог с Лукашенко в Минск. Тогава на свобода заедно с него излязоха още 13 политически затворници.

На пресконференция няколко месеца след освобождаването си Тихановски увери, че няма да оспорва политическия авторитет на съпругата си, нито да се меси в работата на нейния кабинет, а вместо това иска да се развива като „самостоятелен политик“.

My husband Siarhei is free! It’s hard to describe the joy in my heart. Thank you, @POTUS, @SPE_Kellogg, @JohnPCoale, DAS Christopher W. Smith, @StateDept & our allies, for all your efforts. We’re not done. 1150 political prisoners remain behind bars. All must be released. https://t.co/MhngqBHFq3 — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) June 21, 2025

Новата реалност

Веднага след излизането си от затвора Тихановски обяви кампания за набиране на 200 000 евро (около 4,9 млн. чешки крони), с които възнамеряваше да „нанесе силен удар по режима на Лукашенко“. Резултатът обаче го разочарова – желаната сума така и не беше събрана. Изданието „Медуза“ пише, че първоначално Сергей не можел да приеме факта, че беларусите вече не са толкова активни, колкото през 2020 г., и според съпругата му „са били нужни часове разговори и обяснения защо ситуацията се е променила“.

Оказало се също, че Тихановски не е подготвен за обкръжението на Светлана. Той бързо влязъл в конфликт със съветниците ѝ с аргумента, че те „не се съобразяват с него“. По-късно се появи информация, че Сергей не е позволил на Тихановская да участва в интервю за CNN в Ню Йорк, уредено от екипа ѝ. В друг случай пък самият Тихановски не присъствал на церемонията по връчването на наградата „Магнитски“, тъй като кабинетът на съпругата му не му съдействал за виза. Въпреки това и двете ситуации завършили в помирителен тон, като Сергей подчертал, че „уважава и обича“ жена си, отбелязва „Медуза“.

Тихановски влезе в спор и с един от най-големите независими беларуски вестници – „Наша Нива“, след като изданието съобщи, че е отпразнувал рождения си ден „в голям стил“ в Лос Анджелис, където живее в момента. Блогърът възрази остро срещу публикацията и конфликтът между тях ескалира.

Политолог: Тихановски може да привлече нови привърженици

Тихановски е недоволен от това, че съпругата му печели авторитет и влияние, докато той – истинският герой от 2020 г. – получава единствено критики, смята беларуският политолог Юрий Дракохруст. Той припомня и идеята на опозиционера за създаване на „Обединен кабинет на демократичните сили“, в който да влязат той, Светлана и други лидери на протестите от 2020 г.

Дракохруст обаче определя тази идея като нереалистична.

„Изглежда, че това предложение е отправено с цел да дискредитира Светлана Тихановская и нейния кабинет. А всъщност днес именно те представляват може би най-голямото предимство на беларусите в сравнение с политическите диаспори на други държави. Проблемът на опозицията не е в лошото управление, а в обективната невъзможност да се предложи стратегия, водеща до победа. Създаването на нови структури едва ли ще реши този проблем“, коментира пред „Медуза“ политическият анализатор Валерий Карбалевич.

Политическият анализатор Александър Фридман обаче е на мнение, че Тихановски все пак може да спечели нови симпатизанти. „Става дума за привърженици, които го помнят от 2020 г., знаят през какво е преминал и нямат против неговия стил на политическа комуникация – стил, включващ резки и често обидни нападки срещу политически опоненти и медии. Мисля, че има немалко хора, на които това не им пречи, защото действията на Тихановски до голяма степен се възприемат като част от политическо шоу“, обяснява Фридман.

Пред „Дойче веле“ политологът Дракохруст отбелязва, че случващото се се наблюдава с лека ирония и от властите в Минск, които „от време на време наливат масло в огъня“.

„По принцип на тях им е все едно кой ще надделее. За правителството е важно те да се карат и да се обиждат взаимно. Това е най-ценното за режима – хем да се обезценяват един друг, хем да се разсейва вниманието на Запада. „Вижте как общуват помежду си“, казват беларуските власти на западните си партньори. „И с кого точно искате да водите диалог сега?““, обобщава беларуският политолог.

Статия, написана от Klára Machková (CT), първоначално публикувана на 17 ноември 2026 г.