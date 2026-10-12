Осло даде старт на сезона на Западноевропейската лига, победата е за австриеца Макс Кюнер

Сезонът на състезанията на закрито се завърна с началото на Западно-европейската лига в Осло, Норвегия, през изминалия уикенд, поставяйки началото на трупане на ценни точки, които ще са решаващи за класиране за финала в Гьотеборг (Швеция) следващата година. БНТ 3 излъчи състезанието пряко.

Лигата ще представи 13 състезания в 10 държави, като само седемте най-добри резултата на всеки представен ездач ще се зачитат за общото класиране. Откриващите квалификации от 7 до 11 октомври проведени в Agria Oslo посрещнаха първите претенденти и някои от най-разпознаваемите имена в конния спорт.

В крайна сметка, след оспорвана надпревара, австриецът Макс Кюнер с кон Ту Джако Блу направиха първия важен изстрел от сезона 2026/2027 на Западноевропейската лига по прескачане на препятствия, като постигнаха победа в първия етап в Осло. Кюнер се оказа най-бърз с 40,52 секунди, изпреварвайки Хари Смолдърс (Нидерландия) и кон Монако, които останаха на второ място с 41,51, а Мартин Фукс (Швейцария) и Фортджаом завършиха трети с 41,53.

За Кюнер резултатът донесе и първите така важни спечелени точки и ранно предимство за финала на Световната купа по прескачане на препятствия Longines FEI в Гьотеборг (Швеция) през март 2026.

След Осло, Западноевропейската лига ще се премести в Лион (Франция), Верона (Италия), Щутгарт (Германия), Мадрид (Испания), Ла Коруня (Испания), Лондон (Великобритания) и Мехелен (Белгия). Битката ще се възобнови през новата година с Базел (Швейцария), Лайпциг (Германия) и Амстердам (Холандия), следвани от Бордо (Франция), преди Хелзинки отново да бъде домакин на последния квалификационен кръг.

БНТ ще излъчи и останалите 12 състезания.

Една съществена промяна в календара за този сезон идва в Гьотеборг. След като миналия сезон проведе квалификации, шведският град се оттегля от квалификационния състав през 2026/2027 г., за да бъде домакин на финала на Световната купа по прескачане на препятствия Longines FEI през март следващата година. Гьотеборг е домакин на първия финал на Световната купа по прескачане на препятствия на ФЕИ през 1979 г. и оттогава заема специално място в историята на лигата